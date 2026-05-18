Саміт БРІКС: чи поїде Путін в Індію

glavcom.ua
Наталія Порощук
Саміт БРІКС: чи поїде Путін в Індію
Саміт БРІКС відбудеться 12-13 вересня
колаж: glavcom.ua
Російський диктатор Володимир Путін планує взяти участь у черговому саміті БРІКС, який відбудеться в Нью-Делі 12-13 вересня. Про це повідомив помічник диктатора Юрій Ушаков, передає «Главком».

У рамках міжнародного заходу у російського диктатора заплановано низку зустрічей.

БРІКС (від англ. Brazil, Russia, India, China, South Africa – «Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР») – міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються[2]. Декларативно група створена для збільшення інвестиційних можливостей, угруповання перетворилося на геополітичний блок, уряди яких щорічно зустрічаються на офіційних самітах і координують багатосторонню політику з 2009 року.

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Індія не визнає юрисдикцію МКС на своїй території.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прибуде до Китаю уже завтра, 19 травня. Напередодні КНР відвідав та зустрівся з Сі Цзіньпіном і президент США Дональд Трамп. Тож помічник Путіна Юрій Ушаков вийшов з коментарем для росЗМІ та повідомив, чи існує зв'язок між цими поїздками.

Після переговорів очікується церемонія підписання документів. За словами Ушакова, наразі підготовлено близько 40 угод.

Попередній візит російського диктатора до КНР відбувся наприкінці серпня – на початку вересня 2025 року. 

Саміт БРІКС: чи поїде Путін в Індію
Україна відреагувала на спільне відпрацювання ядерних ударів РФ і Білорусі
Путін слідом за Трампом їде до Китаю. Помічник Кремля розповів про зв'язок між поїздками
Меркель опинилася серед головних кандидатів для переговорів із РФ
Образа для равлика. Глава МЗС Латвії висміяла пересування росіян на фронті
Путін дедалі менше має варіантів у війні з Україною – розвідка Естонії
