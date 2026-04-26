Трамп поговорив із Путіним та пояснив, що заважає завершити війну в Україні

Трамп вислови впевненість, що врешті-решт йому вдасться зупинити війну в Україні

«Ми намагаємося щось зробити, але бої тривають. І це дуже кривава війна», – сказав президент США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що перебуває на постійному контакті з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, аби завершити війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

Судячи з заяви Трампа, недавно він мав чергову розмову з Путіним, але коли – не уточнив.

❗️Ненависть між Путіним і президентом Зеленським просто смішна. Це божевілля. А ненависть – це погано, коли ти намагаєшся щось вирішити, – президент США Дональд Трамп pic.twitter.com/XDthltCVD2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 26, 2026

«Я не хочу цього розкривати, але я маю з ним розмови. І я маю розмови з президентом Зеленським. І хороші розмови, але я врегулював усі ці війни, включаючи індійсько-пакистанську», – сказав глава Білого дому.

Трамп похвалився, що він врегулював конфлікт між Пакистаном та Індією, який, на його думку, міг перерости у ядерну війну, бо обидві країни мають ядерну зброю.

«Прем’єр-міністр Пакистану сказав, що я врятував від 30 до 50 мільйонів життів. Могло бути й більше. Але для мене честь це зробити», – продовжив хвалитися президент США.

Він вкотре поскаржився, що війну в Україні не вдалося так швидко врегулювати, як йому хотілося.

«Ми намагаємося щось зробити, але бої тривають. І це дуже кривава війна. Це дуже погано. Я врегулював вісім воєн. Я думав, що цю мені буде найлегше зупинити. Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським смішна. Це божевілля. А ненависть – це погано. Ненависть – це погано, коли ви намагаєтеся щось врегулювати», – сказав Трамп.

Водночас, він вислови впевненість, що врешті-решт йому вдасться зупинити війну в Україні.

«Але це станеться. Це станеться… Ми працюємо над ситуацією з Росією, Росією та Україною. І сподіваюся, що ми цього досягнемо», – підсумував Трамп.

