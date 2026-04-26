Трамп поговорив із Путіним та пояснив, що заважає завершити війну в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
glavcom.ua
Трамп поговорив із Путіним та пояснив, що заважає завершити війну в Україні
Трамп вислови впевненість, що врешті-решт йому вдасться зупинити війну в Україні
фото з відкритих джерел

«Ми намагаємося щось зробити, але бої тривають. І це дуже кривава війна», – сказав президент США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що перебуває на постійному контакті з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, аби завершити війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

Судячи з заяви Трампа, недавно він мав чергову розмову з Путіним, але коли – не уточнив.

«Я не хочу цього розкривати, але я маю з ним розмови. І я маю розмови з президентом Зеленським. І хороші розмови, але я врегулював усі ці війни, включаючи індійсько-пакистанську», – сказав глава Білого дому.

Трамп похвалився, що він врегулював конфлікт між Пакистаном та Індією, який, на його думку, міг перерости у ядерну війну, бо обидві країни мають ядерну зброю.

«Прем’єр-міністр Пакистану сказав, що я врятував від 30 до 50 мільйонів життів. Могло бути й більше. Але для мене честь це зробити», – продовжив хвалитися президент США.

Він вкотре поскаржився, що війну в Україні не вдалося так швидко врегулювати, як йому хотілося.

«Ми намагаємося щось зробити, але бої тривають. І це дуже кривава війна. Це дуже погано. Я врегулював вісім воєн. Я думав, що цю мені буде найлегше зупинити. Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським смішна. Це божевілля. А ненависть – це погано. Ненависть – це погано, коли ви намагаєтеся щось врегулювати», – сказав Трамп.

Водночас, він вислови впевненість, що врешті-решт йому вдасться зупинити війну в Україні.

«Але це станеться. Це станеться… Ми працюємо над ситуацією з Росією, Росією та Україною. І сподіваюся, що ми цього досягнемо», – підсумував Трамп.

Нагадаємо, Україна стала бажаним безпековим партнером і утвердила нову суб’єктність у світі. Завдяки унікальному бойовому досвіду та технологічним розробкам Україна трансформувалася з отримувача допомоги у важливого контриб’ютора глобальної безпеки. Про це розказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Главком» писав, що Україна за підсумками засідання «Рамштайн» отримає понад $5,5 млрд допомоги. Із них $4 млрд спрямують на ППО, ще більш ніж $1,5 млрд – на безпілотники. Ключові пріоритети України залишаються незмінними: зміцнення ППО, розвиток дронів і ракетних програм, а також забезпечення фронту далекобійними боєприпасами.

Також колишній спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів  Курт Волкер завив, що Через загострення ситуації на Близькому Сході переговори щодо підтримки України сповільнилися, а дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot стає дедалі відчутнішим. Проте це відкриває нове вікно можливостей для співпраці з країнами Перської затоки. 

Читайте також

Україна і Угорщина: чому економіка сильніша за політику
Україна і Угорщина: чому економіка сильніша за політику
15 квiтня, 07:07
Російська спецслужба фактично перетворила космічну галузь на власну касу
Космічний дерибан: ФСБ вкрала мільярди з бюджету Роскосмосу на власні потреби
27 березня, 10:08
На територію окупованого півострова борці з РФ потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України
Титуловані російські борці незаконно відвідали Крим для участі у пропагандистському заході
30 березня, 11:52
Як повідомляють ЗМІ, Трамп був незадоволений Бонді з багатьох питань
Трамп звільнив Пем Бонді з посади генпрокурорки США
2 квiтня, 20:54
Безпілотники атакували Тольятті у РФ: уражено два заводи
Безпілотники атакували Тольятті у РФ: уражено два заводи
4 квiтня, 03:31
РФ змінила тактику під Куп’янськом: дрони атакують безперервно
РФ перекинула елітний підрозділ БПЛА під Куп’янськ: названо мету
9 квiтня, 16:05
The Atlantic: Україна більше не покладається на США
The Atlantic: Україна більше не покладається на США
19 квiтня, 04:13
17 квітня Тегеран відновив судноплавство через Ормузьку протоку на час перемир’я між Ізраїлем та Ліваном, однак уже 18 квітня знову заблокував його
Іран знову закрив Ормузьку протоку
18 квiтня, 11:50
Після смерті Хаменеї владу в Ірані перехопили генерали
Іран сформував нову модель влади після загибелі Хаменеї
23 квiтня, 17:51

Події в Україні

У Дніпрі вирувала піщана буря
У Дніпрі вирувала піщана буря
У Запоріжжі дерево вбило чоловіка в автомобілі
У Запоріжжі дерево вбило чоловіка в автомобілі
Президент відзначив ліквідаторів аварії та працівників, які забезпечують роботу Чорнобильської АЕС під час війни
Президент відзначив ліквідаторів аварії та працівників, які забезпечують роботу Чорнобильської АЕС під час війни
Буревій у Харкові зірвав дах із багатоповерхівки, водій дивом врятувався
Буревій у Харкові зірвав дах із багатоповерхівки, водій дивом врятувався
Трамп поговорив із Путіним та пояснив, що заважає завершити війну в Україні
Трамп поговорив із Путіним та пояснив, що заважає завершити війну в Україні
Зеленський на зустрічі з Гроссі: Запорізька АЕС має повернутися під повний контроль України
Зеленський на зустрічі з Гроссі: Запорізька АЕС має повернутися під повний контроль України

Новини

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
