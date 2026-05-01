Білий дім повідомив Конгрес США про завершення війни з Іраном – Associated Press

Дональд Трамп дав зрозуміти, що загроза нікуди не зникла

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. Ця заява з’явилася в останній момент, щоб уникнути необхідності отримувати дозвіл законодавців на продовження війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Згідно з повідомленням Білого дому, правові підстави для ведення бойових дій проти Ірану наразі вважаються вичерпаними. У документі підкреслюється, що хоча напруженість у відносинах залишається високою, пряма військова конфронтація, яка вимагала б спеціальних повноважень від Конгресу, на цей момент припинена.

Як повідомляє видання, цей крок фактично дозволяє Дональду Трампу обійти встановлений законом термін 1 травня. Згідно з Резолюцією про військові повноваження 1973 року, президент США зобов'язаний отримати згоду Конгресу на продовження бойових дій протягом 60 днів після їхнього початку, інакше війська мають бути виведені.

У своєму листі Трамп намагається обґрунтувати, чому йому більше не потрібен дозвіл законодавців, фіксуючи завершення активної фази конфлікту.

«З 7 квітня 2026 року між Сполученими Штатами та Іраном не було жодних бойових зіткнень. Бойові дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, припинені», – написав у листі до Конгресу Трамп.

Попри заяву про «припинення» ворожнечі, Трамп дав чітко зрозуміти, що загроза нікуди не зникла.

«Незважаючи на успіх операцій Сполучених Штатів проти іранського режиму та постійні зусилля щодо забезпечення міцного миру, загроза, яку Іран становить для Сполучених Штатів та наших Збройних Сил, залишається значною», – сказав президент Трамп.

«Главком» писав, що Іран передав Пакистану текст нового плану переговорів зі Сполученими Штатами. Тегеран заявляє, що головною метою залишається припинення війни та досягнення стабільного миру.

Як зазначається, документ було передано пакистанській стороні ввечері 30 квітня. Пакистан виступає посередником у переговорах між Тегераном та Вашингтоном. Міністерство закордонних справ Ірану наголошує, що завершення війни та встановлення тривалого миру є ключовими пріоритетами у відносинах зі США. Водночас зміст нового плану поки офіційно не розкривають.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа –військових витрат на бойові дії проти Ірану. За даними оборонного відомства США, конфлікт обійшовся американським платникам податків у щонайменше $25 млрд. Для порівняння – ця сума дорівнює річному бюджету всього космічного агентства NASA.