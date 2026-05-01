До Путіна на поклон їдемо, а в Україну – зась. Чому посланці Трампа ігнорують Київ

Спочатку передбачалося, що Віткофф і Кушнер приїдуть до Києва, зустрінуться із Зеленським, а вже потім вирушать до Москви

У Вашингтоні сумніваються в сенсі поїздки через глухий кут переговорів

Посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер не поспішають відвідувати Київ, попри те, що вже неодноразово їздили до Москви. Як повідомляє Kyiv Independent, головна причина – відсутність реального прогресу в переговорах щодо завершення війни, пише «Главком».

«Вони багато разів обіцяли відвідати Київ, але жодного разу цього не зробили», – зазначив український чиновник, підкресливши роздратування в Києві через такий дипломатичний дисбаланс.

За інформацією джерел, візит до України справді планувався і мав стати важливим кроком для відновлення переговорів між Україною, США та Росією, які фактично зайшли в глухий кут.

Спочатку передбачалося, що Віткофф і Кушнер приїдуть до Києва, зустрінуться із президентом Володимиром Зеленським, а вже потім вирушать до Москви для переговорів із Володимиром Путіним. Однак цей сценарій так і не був реалізований.

Ключовою проблемою залишається відсутність компромісу між сторонами. Росія наполягає на повному контролі над Донбасом, тоді як Україна категорично відкидає такі вимоги.

«Росіяни хочуть отримати весь Донбас; наша позиція – знайти гідне рішення», – пояснив один із українських чиновників, додавши, що наразі незрозуміло, навіщо проводити ще одну зустріч без нових пропозицій.

«Поки що немає жодної суті», – визнав він.

Додатковим фактором стала зміна пріоритетів Вашингтона. За словами джерел, увага США значною мірою переключилася на війну з Іраном, через що український напрямок відійшов на другий план.

Водночас існують і практичні труднощі: через закритий повітряний простір дістатися до Києва можна лише потягом, що також впливає на рішення. «У них своя проблема з необхідністю їздити потягом. Віткоффу це важко», – зазначило джерело.

У підсумку, як пише Kyiv Independent, небажання або зволікання з візитом пояснюється не однією причиною, а сукупністю факторів – від геополітичних пріоритетів до відсутності результатів у переговорах.

При цьому сам візит поки що залишається лише на рівні обговорень і офіційно не підтверджений.

Президент Володимир Зеленський раніше також відкрито розкритикував підхід американських посланців.