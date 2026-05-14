РФ пошкодила енергооб'єкт на Чернігівщині: знеструмлено понад 30 тис. абонентів

Відключення світла через ворожі атаки

Російська терористична армія атакувала енергооб'єкт у Чернігівському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чернігівобленерго».

«Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 31 тисячу абонентів», – йдеться у повідомленні.

Енергетики розпочнуть виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, уночі 14 травня російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок чого постраждали люди.

Зокрема, рятувальники показали кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де обвалились конструкції багатоповерхового житлового будинку.

Також усю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Росія била дронами та ракетами по мирних населених пунктах. Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.