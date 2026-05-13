Масовані обстріли України стали наслідком тимчасового «перемир'я» – DeepState

Лариса Голуб
Наслідки ворожих прильотів по Україні
фото з відкритих джерел
Аналітики твердять, що Росія використала перемир'я для накопичення ресурсів

Російські окупаційні війська поновили масовані атаки по території України, запустивши одну з найбільших партій ударних дронів у напрямку західних областей, а також зберігаючи загрозу застосування балістичного озброєння. За оцінкою аналітиків проєкту DeepState, поточна ескалація є прямим наслідком підступного тимчасового «миру», інформує «Главком».

На переконання аналітиків, поки Україна займала чітку та гуманну позицію, російська сторона використала цей час виключно як цинічний шанс накопичити ресурси для продовження вбивств цивільного населення та руйнування інфраструктури.

«Позиція України була чіткою і людяною. Для московитів це просто цинічний шанс знову вбивати», – написали аналітики.

Ситуація на передовій та у прифронтових зонах характеризується такими факторами:

  • Тактика на фронті: Ворог діяв вибірково – на вигідних для себе ділянках проводив ротації, евакуацію поранених, забирав тіла загиблих та зміцнював позиції. На інших відрізках фронту окупанти не припиняли штурмів та обстрілів.
  • Дзеркальна відповідь українськоїх армії: Українські військові відповідали абсолютно дзеркально та ліквідовували загарбників у разі будь-яких порушень режиму тиші.
  • Застосування авіабомб: У фронтовій та прифронтових зонах зафіксовано суттєву активізацію обстрілів, зокрема ворог масовано застосовує керовані авіаційні бомби.

«Черговий доказ, що московити не люди. А найкраще ситуацію відображають слова «хочеш миру, готуйся до війни», – додали аналітики.

«Главком» писав, що у середу, 13 травня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия та Хмельницький. Вибухи у Луцьку лунали кілька разів упродовж дня. Місцеві мешканці повідомляли про стовп диму над містом. За попередніми даними моніторингових каналів, є влучання у житловий будинок – інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Повітряна тривога у Хмельницькій області пролунала о 10:46. Близько 11:20 місцеві мешканці повідомили про перші вибухи, у соцмережах публікували фото зі стовпом диму над містом. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін о 13:07 повідомив, що внаслідок атаки троє людей отримали травми середньої важкості й були госпіталізовані, їхній стан стабільний.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, наразі у небі над Україною – понад сотня російських дронів. Він попередив, що протягом дня можуть бути ще хвилі атак.

