ЗМІ: реальна вартість війни проти Ірану в рази перевищує заяву Пентагону

Реальна ціна війни для США може виявитися значно вищою, ніж офіційно визнається

Війна США проти Ірану могла обійтися значно дорожче, ніж раніше заявляли у Пентагоні. Реальні витрати наближаються до 50 млрд доларів, що приблизно вдвічі перевищує попередню оцінку. Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела в уряді США, передає «Главком».

Як зазначають джерела, значні додаткові кошти були витрачені на перекидання військ, техніки та забезпечення операцій.

Раніше ж Пентагон оцінював витрати на рівні близько 25 млрд доларів. Однак ця цифра враховувала переважно прямі витрати на ведення бойових дій, зокрема боєприпаси.

За повідомленням Associated Press, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном.

Як повідомлялось, Іран передав Пакистану текст нового плану переговорів зі Сполученими Штатами. Тегеран заявляє, що головною метою залишається припинення війни та досягнення стабільного миру.