Зеленський розповів про результати дальніх атак по РФ

glavcom.ua
Зеленський: Зафіксували оновлений рівень російських експортних втрат від українських далекобійних санкцій
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський озвучив дані про обвал російського експорту та нові плани Москви в Африці

Президент України Володимир Зеленський провів чергову нараду, на якій заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського. Згідно з отриманими даними, українські «далекобійні санкції» (удари по енергетичній інфраструктурі) спричинили масштабне падіння навантаження у ключових портах РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Українська стратегія скорочення нафтових доходів агресора демонструє конкретні цифри. За даними розвідки, рівень експортних втрат Росії у ключових морських хабах суттєво впав:

  • Порт Приморськ: мінус 13% навантаження;
  • Новоросійськ: мінус 38% навантаження;
  • Усть-Луга: мінус 43% навантаження.

«Вважаємо, що такі внутрішні російські дані можуть бути заниженими. Своєю чергою будемо продовжувати операцію щодо скорочення російських нафтових доходів та обсягів експорту», – повідомив Зеленський.

Розвідка отримала секретні документи РФ, де зрив українських оборонних угод (зокрема в межах ініціативи Drone Deals) визначено як пріоритет зовнішньої політики Кремля.

«Політичне керівництво Росії вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції, і саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив наших двосторонніх угод щодо співпраці в галузі безпеки та виробництва зброї визначено Росією як зовнішньополітичний пріоритет. Особливі зусилля Росії в цьому контексті будуть направлені на протидію нашій співпраці на Близькому Сході та в Затоці», – розповів Зеленський.

Третім критичним аспектом доповіді стало стрімке нарощування російської військової присутності на Африканському континенті.

«Російські контингенти в країнах Африки за останній час збільшено додатково на 8 тисяч осіб, і Росія намагається в кожній країні перебування впровадити застосування дронів через постачання, виробництво на місці й тренування», – підсумував Зеленський.

Україна попереджає партнерів: така активність РФ неминуче призведе до посилення терористичних організацій, зростання транскордонної злочинності та нових хвиль міграції. Київ ініціює координацію з міжнародною спільнотою для протидії цій загрозі.

Нагадаємо, сьогодні, 29 квітня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь генерал-майора, виконувача обов’язків Служби безпеки України Євгенія Хмари про новий етап застосування української зброї для обмеження потенціалу російської. 

