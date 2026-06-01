Путін готує нову ескалацію. Чотири сценарії розвитку війни

До якого сценарію варто готуватися Україні

Два дні тому я писав про чотири сценарії розвитку поточної ситуації, описані військовим аналітиком Данського оборонного коледжу Андерсом Нільсеном, і запропонував вам проголосувати за те, що ви вважаєте найбільш імовірним до кінця року. Таке голосування не може визначити найбільш імовірний сценарій, але може визначити ваші очікування (не плутаймо). Ось вони, ці чотири сценарії.

1. Реальне перемир'я

Плюси для російського режиму: спасіння російської економіки, зменшення соціальної напруги.

Мінуси для російського режиму: формальне визнання неспроможності завоювати «свої» території, повернення «ветеранів СВО».

2. Заморозка лінії фронту, продовження війни

Плюси для російського режиму: збереження стабільності режиму, шанс на перемогу внаслідок виснаження України.

Мінуси для російського режиму: наростання економічної кризи та супутніх проблем.

3. Повномасштабна мобілізація

Плюси для російського режиму: шанс на перемогу внаслідок збільшення тиску.

Мінуси для російського режиму: ризик економічного колапсу, ризик суспільного невдоволення й розколу еліт.

4. Атака на країни НАТО

Плюси для російського режиму: залякування європейців заради зменшення підтримки України.

Мінуси для російського режиму: ризик жорсткої відповіді Європи.

Технічно всі чотири сценарії можливі. Режим має достатньо ресурсу для проведення мобілізації. Армія має достатньо ресурсу для атаки або на країни Балтії, або на Польщу (із застосуванням або без застосування сухопутних військ).

Нільсен вважає, що найбільш логічним є варіант заморозки та продовження війни. Але логіка Путіна відрізняється від логіки Нільсена. У січні я аналізував логіку Путіна та описав її як логіку постійної ескалації, що називається «домінування за столом».

Тепер перейдемо до ваших очікувань. На початку голосування дуже довго тримався нагорі сценарій мобілізації. Я думав, так і буде до кінця, але ось підсумки.

Ескалація на країни НАТО – 599.

Мобілізація – 391.

Заморозка – 237.

Реальне перемир’я – 11.

Частина респондентів писала, що мобілізація буде одночасно з ескалацією на країни НАТО, але це не дуже зважена позиція. Адже ескалація саме для того і робиться, щоб уникнути мобілізації. Мобілізація дозволяє збільшити прямий тиск на Україну, і тоді немає сенсу ризикувати ескалацією.

Особисто я також вважаю ескалацію на країни НАТО найбільш імовірним сценарієм, писав про це багато разів і в українській, і у польській пресі.

Ризик високий, але в разі успіху це дозволяє Росії одразу досягнути стратегічних цілей війни: вивести з гри Європейський Союз, зняти санкції, повернути собі заморожені активи та перервати підтримку України (без підтримки Європи Україна довго не протягне). США навряд чи підтримають Європу, а Китаю все це лише на руку.

Водночас якщо Європа буде готова до такого розвитку подій та збільшить військову інтеграцію з Україною, то Росії настане досить швидкий гаплик. Це і є типовий шлях ухвалення рішень для Путіна: обрати варіант ва-банк, який є максимально ризикованим, максимально піднімає ставки та в разі успіху обіцяє максимальний виграш.

Водночас мобілізацію також не варто скидати з рахунків, і це означає, що Україні в цілому й кожному і кожній з нас варто думати, що робити в цьому сценарії.

Тішуся, що у реальне перемир'я ніхто не вірить. Нарешті без ілюзій. Тут ще по місту бігають якісь люди і розповідають про вибори через шість місяців. Ну-ну. Це вже восьмий раз за останні чотири з гаком роки, якщо я не помиляюся (нема кого спитати, бо знайомі політологи збилися з рахунку).



Що треба робити, ви всі знаєте. Робіть все що можете для власної стійкості, для Сил оборони та для тих, кому важче, ніж вам.