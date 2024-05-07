Хто чи що в Україні винний у нападі Росії?

«Росія напала, тому що вона імперія. Вона не може не нападати, бо тоді помре»

Бачу нову, вже тридцять шосту, здається, хвилю обговорень: хто чи що в Україні винний у тому, що Росія напала.

Такі хвилі періодично виникають і зникають, але ніяк не можуть заспокоїтися, як на болоті, де у глибині триває інтенсивний метаболізм. Наче вже вляглося, але ні.

У тому, що Росія напала, винна Росія. Ніхто більше. Жертва не винна у нападі, хай би де вона ходила і як вдяглася. Тим більше що ми не маємо вибору, де ходити: ми живемо на цій землі, іншої нема. Росія напала, тому що вона імперія. Вона не може не нападати, бо тоді помре. Хижак не може не полювати, бо здохне. Але у природі хижаки є частиною екосистеми, а у міжнародній політиці доба імперій минула. Жодні внутрішні зміни не рятують: супер прогресивна й реформована Литва чи Естонія можуть стати наступними об'єктами атаки, незважаючи на НАТО й реформи. Якби ми готувалися до війни, її перебіг міг би бути іншим, але це не відвернуло б нападу. Бо люди, що ухвалили рішення про агресію, живуть у своєму власному уявному світі.

Наша провина є у тому, що ми повільно змінюємося, але нашої провини у тому, що відбувся акт агресії, немає.