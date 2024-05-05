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Росія оголосила в розшук Зеленського: ISW пояснило задум Кремля

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія оголосила в розшук Зеленського: ISW пояснило задум Кремля
Міністерство закордонних справ України назвало виданий Росією ордер на арешт Зеленського та інших українських чиновників актом російської пропаганди
фото: Офіс президента України

Кремль активізує інформаційну операцію під назвою «Майдан-3», пік якої, ймовірно, запланований на кінець травня 2024 року

РФ оголосила в розшук президента Володимира Зеленського, командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка та експрезидента Петра Порошенка, щоб встановити юрисдикцію російських законів у суверенних пострадянських країнах. Також таке рішення країни-агресорки, ймовірно, є частиною операції «Майдан-3». Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків, Кремль продовжує спроби подати свою неспровоковану агресивну війну проти України інакшою, ніж вона є. Для цього Москва намагається встановити юрисдикцію російського федерального законодавства над суверенними державами.

Так, 4 травня російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського, командувача Сухопутних військ України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка та колишнього президента України Петра Порошенка та порушило кримінальні справи проти трьох українців.

При цьому МВС Росії не уточнило злочини Зеленського, Павлюка чи Порошенка, а також ймовірні злочини колишніх українських посадовців, яких Росія оголосила в розшук, зокрема начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка.

Один російський мілблогер висловив сподівання, що ордер на арешт Зеленського не дозволить українському президентові відвідувати країни, з якими Росія має договір про екстрадицію. Міністерство закордонних справ України назвало ордери на арешт актом російської пропаганди. Українські чиновники нещодавно попередили, що Кремль активізує інформаційну операцію під назвою «Майдан-3», спрямовану на створення сумнівів щодо легітимності президентства Зеленського серед українців, і що ця операція, ймовірно, досягне піку приблизно в кінці травня 2024 року.

«Рішення Кремля оголосити Зеленського, Павлюка та Порошенка в російський розшук, ймовірно, є частиною російської інформаційної операції «Майдан-3» і ширших зусиль Кремля з дискредитації нинішнього та попереднього прозахідного українського уряду, який відбувся після революції Євромайдану в Україні в 2014 році, а також дипломатично ізолювати Україну», – зауважили аналітики.

Також, на їхню думку, рішення Кремля оголосити українських посадовців у розшук Росії також є аспектом його постійних зусиль, спрямованих на те, щоб підтвердити юрисдикцію російських федеральних законів у суверенних європейських і пострадянських країнах, де Росія не має правової юрисдикції. ISW нагадало, що раніше МВС Росії оголосило в розшук кількох посадових осіб із країн-членів НАТО, зокрема Естонії, Латвії та Литви, за звинуваченням у порушенні низки російських федеральних законів у країнах-членах НАТО.

«ISW продовжує оцінювати, що спроби Кремля підтвердити юрисдикцію Росії намагаються встановити інформаційні умови, які виправдовують можливу майбутню російську агресію проти країн НАТО», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, що раніше МВС Росії оголосило у розшук главу української розвідки Кирила Буданова.

Як повідомлялося, у квітні торік Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. ФСБ РФ звинуватила Буданова в організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі.

Крім того, МВС Росії оголосило у розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.

Теги: Володимир Зеленський розшук росія пропаганда

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