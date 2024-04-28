Чи залишиться Україна без допомоги у разі перемоги Трампа: МЗС Польщі дало неочікувану відповідь

Трамп побачив, що ця опозиція щодо допомоги Україні насправді не популярна в Сполучених Штатах

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що ставлення Трампа до України може змінитися

У Міністерстві закордонних справ Польщі вважають, що Дональд Трамп у разі потенційної перемоги на президентських виборах у США не залишить Україну без військової підтримки. Таку думку висловив Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю партнерському видавництву Politico Axel Springer.

Такий висновок польський дипломат зробив із того, що Трамп не протестував проти надання військового пакету для України в 60 мільярдів. Тому, на його думку, це говорить про те, що ставлення колишнього президента до України може змінитися.

«Я не почув жодного протесту. Тож, я сподіваюся, Трамп побачив, що ця опозиція щодо допомоги Україні насправді не популярна в Сполучених Штатах, що вона шкодить його шансам бути переобраним», – вважає Сікорський.

Він також нагадав, що саме за президентства Трампа Україна вперше отримала протитанкові системи Javelin.

«Дональд Трамп був правий у тому, що закликав Європу швидко почати витрачати більше на оборону», – зазначив дипломат Польщі.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Путін може закінчити війну в Україні за п'ять хвилин – одним дзвінком міністру оборони Росії Сергію Шойгу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дорікнув Конгресу США за нерішучість пов'язану з рішенням про допомогу Україні. Він наголосив, що Україні вже бракує ракет до ППО, тож гуманітарна ситуація буде погіршуватися.

Також Сікорський закликав Німеччину передати для ЗСУ далекобійні ракети Taurus. За його словами, це «значно» посилить Україну у протистоянні російській агресії.

До слова, Радослав Сікорський відреагував на заяву Олександра Лукашенка щодо підготовки до війни: «Нехай спробує. Подивимося, хто виграє».