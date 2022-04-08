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    Думки вголос

    Коли земля поглине Росію

    Для Дафана та Авірона все закінчилось дуже погано - Коли земля поглине Росію
    Для Дафана та Авірона все закінчилось дуже погано
    зображення з відкритих джерел

    Біблія давно вже описала схожі події, які відбуваються зараз

    Є така біблійна історія. Два чувака на ймення Дафан та Авірон (в оригіналі Датан та Авірам) постійно сварилися з усіма, під'южували чвари, а врешті підняли відкритий бунт.

    Закінчилося тим, що земля «розкрила свої вуста й проковтнула їх» (Числа 16:31). Але перед тим Мойсей встиг попередити інших людей, щоб відійшли від їхніх наметів.

    Хтось відійшов, а хтось навпаки, став поближче на знак підтримки – і провалився разом з тими.

    Десь так сьогодні виглядає міжнародна арена.

    Якийсь мутний чувак, що постійно під'южував чвари по всьому світу, врешті відкрито збунтувався проти порядку, який встановили цивілізовані нації після двох світових воєн.

    Врешті закінчиться тим, що він і його країна, народ якої так ревно його підтримує, проваляться крізь землю (в переносному сенсі).

    Ті, хто розуміє, чим все закінчиться, швиденько відбігають чи відповзають подалі. Але є й такі, що прихиляються поближче, – і з ними буде приблизно те, що сталося з прихильниками Дафана й Авірона.

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    Джерело: блог Валерія Пекаря

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    Теги: росія окупанти історія війна Україна окупація #stoprussia
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    Коли земля поглине Росію