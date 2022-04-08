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    Події в Україні

    Британська розвідка спрогнозувала, скільки часу знадобиться росіянам на передислокацію

    Вороги продовжують обстрілювати міста на сході та півдні України - Британська розвідка спрогнозувала, скільки часу знадобиться росіянам на передислокацію
    Вороги продовжують обстрілювати міста на сході та півдні України
    фото: ДСНС

    Рашисти просунулися на південь від тимчасово окупованого Ізюма, готують розгортання на схід

    Російські війська просунулися далі на південь від стратегічно важливого міста Ізюм, що залишається під їх контролем. Про це повідомляє розвідка Британії у своєму зведенні станом на 8 квітня.

    Також вороги продовжують обстрілювати міста на сході та півдні України.

    На півночі російські війська тепер повністю виведені з України до Білорусії та Росії. Принаймні, частина цих сил буде перекинута на Східну Україну для боротьби на Донбасі.

    «Багато з цих сил вимагають значного поповнення, перш ніж вони будуть готові до розгортання далі на схід, при цьому будь-яка масова передислокація з півночі, ймовірно, займе щонайменше тиждень», – йдеться у повідомленні.

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    Нагадаємо, німецька розвідка перехопила розмови росіян: розказували, як розстрілювали мешканців Бучі.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Британська розвідка спрогнозувала, скільки часу знадобиться росіянам на передислокацію