ЄС потрапив у залежність від китайських чипів після санкцій проти Росії
Європейська комісія запропонувала відтермінувати введення санкцій проти китайського виробника напівпровідників Yangzhou Yangjie Electronic, продукцію якого раніше виявили у російській зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.
Йдеться про дев’ятимісячне відтермінування санкцій. Попри включення компанії до санкційного списку ЄС, європейським компаніям тимчасово дозволять продовжувати співпрацю з Yangzhou Yangjie Electronic.
У Єврокомісії пояснили, що це необхідно для того, аби автовиробники та інші підприємства встигли знайти альтернативних постачальників і уникнули серйозних перебоїв у виробництві.
Для набуття чинності пропозицію мають одностайно підтримати всі країни Європейського Союзу. Речник Єврокомісії заявив, що санкції проти китайської компанії запропонували через використання її продукції російською армією.
«Її продукцію було знайдено в безпілотниках та плануючих бомбах, що використовуються російськими військами в Україні», - зазначив він.
Водночас у Брюсселі наголосили, що санкційна політика не повинна завдати надмірного удару по економіці самого ЄС.
«Мета наших санкцій - змінити поведінку, і ми прагнемо знайти баланс, щоб переконатися, що вони не матимуть значного впливу на ЄС», - заявив представник Єврокомісії.
Проблема виникла після того, як частина європейських автовиробників перейшла на закупівлю мікросхем у Yangzhou Yangjie Electronic. Це сталося після потрапляння інших китайських постачальників під санкції у попередніх пакетах обмежень.
