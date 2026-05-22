ЄС потрапив у залежність від китайських чипів після санкцій проти Росії

Єгор Голівець

Європейський автопром змусив Брюссель пом’якшити санкційний удар
Європейський автопром виявився залежним від китайських чипів для РФ

Європейська комісія запропонувала відтермінувати введення санкцій проти китайського виробника напівпровідників Yangzhou Yangjie Electronic, продукцію якого раніше виявили у російській зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію  Reuters.

Йдеться про дев’ятимісячне відтермінування санкцій. Попри включення компанії до санкційного списку ЄС, європейським компаніям тимчасово дозволять продовжувати співпрацю з Yangzhou Yangjie Electronic.

У Єврокомісії пояснили, що це необхідно для того, аби автовиробники та інші підприємства встигли знайти альтернативних постачальників і уникнули серйозних перебоїв у виробництві.

Для набуття чинності пропозицію мають одностайно підтримати всі країни Європейського Союзу. Речник Єврокомісії заявив, що санкції проти китайської компанії запропонували через використання її продукції російською армією.

«Її продукцію було знайдено в безпілотниках та плануючих бомбах, що використовуються російськими військами в Україні», - зазначив він.

Водночас у Брюсселі наголосили, що санкційна політика не повинна завдати надмірного удару по економіці самого ЄС.

«Мета наших санкцій - змінити поведінку, і ми прагнемо знайти баланс, щоб переконатися, що вони не матимуть значного впливу на ЄС», - заявив представник Єврокомісії.

Проблема виникла після того, як частина європейських автовиробників перейшла на закупівлю мікросхем у Yangzhou Yangjie Electronic. Це сталося після потрапляння інших китайських постачальників під санкції у попередніх пакетах обмежень.

До слова, російський диктатор Володимир Путін опинився перед «дуже складним вибором» щодо подальшого ведення війни проти України через проблеми на фронті та тиск західних санкцій. 

