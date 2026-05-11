Контракти з чіткими термінами служби та нові виплати: ЗМІ повідомили деталі армійської реформи

Українська влада готує масштабну реформу військової служби та оновлену систему бойових виплат для захисників
Воїни, які підпишуть «бойові» контракти, отримають винагороду за ризик за системою «10/20/40»

Міністерство оборони, Генеральний штаб ЗСУ і Офіс президента узгодили контрактний підхід до демобілізації військових. Проєкт передбачає три види контрактів із чіткими термінами служби як для чинних військових, так і для новобранців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську правду».

За даними видання, у мобілізованих буде можливість підписати контракт із гарантованою демобілізацією і відстрочкою до наступного призову, а контрактники зможуть переукласти договори. При цьому попередній період служби не враховуватиметься в новому контракті, але впливатиме на тривалість відстрочки, яку планують розраховувати індивідуально.

«Опція не підписувати контракт залишиться. Але в контрактників з'являться чіткі терміни служби: 10 місяців – для чинних військових на бойових посадах, 14 місяців – для новобранців-претендентів на бойові посади, два роки для всіх інших посад – від пілота БпЛА до медійника (стосується чинних військових і новобранців). До того ж вони самі можуть обирати собі посади – і бойові, і тилові», – йдеться в матеріалі.

За даними співрозмовників видання, мінімальну зарплату військових у тилу підвищать з 20 до 30 тис. грн. Зарплату командирів різних рівнів збираються збільшити вдвічі. Ті хто підпише «бойові» контракти, отримають винагороду за ризик за системою «10/20/40».

«10 тис. грн на день за перебування на позиції. 20 тис. грн – за ударно-пошукові дії (повернення втрачених позицій, зачистка). 40 тис. грн – за активні наступальні дії. В середньому піхотинець, який постійно виконує бойові завдання, буде отримувати 250 – 400 тис. грн на місяць», – розповіло джерело видання.

Також буде встановлено максимальний граничний поріг по виплатах, щоб запобігти зловживанням. «Щоб ніхто не намалював собі 30 днів штурмів стройовим кроком і не вийшов у Таганрозі», – пояснив співрозмовник.

Зазначається, що виплати за системою «10/20/40» будуть нараховувати бійцям на підставі наказів командирів військових частин.

При цьому видання зазначило, що вищевказані ініціативи ще не лягли в основу ані законопроєкту, ані в урядові постанови, оскільки вони ще доопрацьовуються. Як повідомляється, до кінця цього місяця Міноборони і Генштаб мають фіналізувати напрацювання по контрактах із чіткими термінами служби. Усі нововведення планують врегулювати постановами Кабміну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про початок реформи української армії. За його словами, протягом квітня були погоджені ключові напрямки: військове командування та уряд визначили формулу змін. 

