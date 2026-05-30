Час повертати слово «Перемога» в наш лексикон, або Про що говорить російська еліта

Подальших успіхів не буде? Що почали визнавати росіяни

Росіяни все гучніше говорять про те, що подальших успіхів у війні у них може не бути. В ультралояльному експертному виданні «Россия в глобальной политике» днями вийшла стаття з саме такими тезами, і це, на мій погляд, важлива подія.

Важлива, тому що це видання – майданчик для спілкування російських експертів, котрі обслуговують владу. Багаторічний головний редактор – Федір Лук'янов, відома постать російського зовнішньополітичного істеблішменту, науковий директор Валдайського клубу. («Наука» там відомо яка – як Росії завоювати світ).

Що тепер уже відкрито визнають ці найфаховіші імперці?

Війна йде між майже рівними противниками, і такі війни вкрай рідко приводять до повного знищення однієї зі сторін. Завдяки західній підтримці українські можливості приблизно дорівнюють російському військовому бюджету, а за людськими ресурсами сторони порівнянні – Росія за весь час провела лише одну хвилю мобілізації на триста тисяч. Завдяки доступу до західного потенціалу Україна має перевагу в тактичній розвідці та зв'язку, а у застосуванні безпілотників сторони на порівнянному рівні. РФ нездатна досягти своїх цілей у війні. Це центральне визнання. Мета «ліквідації антиросійського режиму» на сьогоднішньому етапі принципово недосяжна без повної військової окупації всієї країни на тривалий термін, що для Росії технічно неможливо. Будь-який майбутній український режим неминуче буде антиросійським і прозахідним, а сама Україна стає довгостроковою проблемою російської політики. Видання майже глузує з внутрішньоросійських закликів до тотальної мобілізації, називаючи їх мріями. Констатують позиційний глухий кут, з якого немає ні тактичного, ні технічного виходу. Заклики «вдарити з усієї сили» порівнюють з катастрофічним наступом Нівеля 1917 року. Командувачів епохи позиційних криз автор іронічно згадує формулою «віслюки, що командували левами». Попри тезу про нібито знищену економіку, прогноз – Україна продовжить утримувати фронт ще протягом низки років, і що немає підстав прогнозувати скоординовані протести чи обвал фронту в найближчому майбутньому. Масовані російські удари (включно з ударами по енергетиці взимку, «вимороженням» тисяч будинків) не наближають Росію до перемоги. Тобто терор проти цивільної інфраструктури є стратегічно безрезультатний.

Ще раз підкреслю, що за характером згадане видання – не пропагандистський таблоїд, а майданчик російської зовнішньополітичної еліти, місце, де провладні експерти формулюють і обговорюють стратегію експансії Кремля.

Але оскільки вони на 200% провладні, треба враховувати, що реальність набагато, набагато краще, ніж вони можуть прямо сказати у своїх матеріалах. «Перемога» – це слово час уже повернути у наш лексикон.