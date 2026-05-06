Європа заявила про намір посилити власний вплив у НАТО

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас провела у Брюсселі зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони обговорили війну в Україні, ситуацію навколо Ірану та посилення обороноздатності Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі дипломатки.

Ключовими темами зустрічі стали підтримка України, останні атаки Ірану та готовність європейської оборони до нових викликів. Каллас також заявила про необхідність збільшення внеску європейських країн у діяльність НАТО.

«НАТО є наріжним каменем європейської оборони. Ми згодні, що маємо спільно працювати над посиленням внеску Європи в діяльність НАТО. Більш європейське НАТО давно вже на часі», – написала вона.

Очільниця європейської дипломатії додала, що вже наступного тижня у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони ЄС, де обговорюватимуть збільшення європейського внеску в оборонні можливості Альянсу.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше наголосив, що війна в Україні змушує Альянс переглядати підходи до виробництва озброєнь.

За словами Рютте, сучасна війна показала: вирішальне значення мають не лише технологічно складні системи, а й швидкість виробництва, доступність та можливість масового застосування зброї.

У НАТО дедалі частіше визнають, що надмірна ставка на дорогі та «ідеальні» системи призводить до дефіциту озброєнь і затримок у постачанні.

