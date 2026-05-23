Росія палає: Сили оборони уразили ворожий фрегат, танкер та нафтові об’єкти

Це вже третя атака на «Шесхарис» із початку 2026 року

У Новоросійську після атаки спалахнули пожежі на одному з найбільших нафтових терміналів РФ

У ніч проти 23 травня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці об’єктів російської військової та паливної інфраструктури. Під ураження потрапили нафтовий термінал «Шесхарис», нафтобаза «Грушова» у Новоросійську Краснодарського краю РФ, а також танкер Chrysalis, який пов’язують із так званим тіньовим флотом Росії. Як інформує «Главком», про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Атака на нафтобазу та термінал у Новоросійську

У Генштабі заявили, що на території нафтового термінала «Шесхарис» підтверджено влучання та пожежу. Цей об’єкт є одним із найбільших нафтових терміналів РФ на Чорному морі та входить до системи ПАТ «Транснефть». Його пропускна спроможність становить до 75 млн тонн нафти на рік, а резервуарний парк сягає близько 1,28 млн кубометрів.

«Об’єкт забезпечує перевалку нафти й нафтопродуктів для експорту та задіяний у забезпеченні потреб армії РФ», – ідеться в повідомленні.

Також у районі Новоросійська було уражено перевальну нафтобазу «Грушова». На території об’єкта зафіксували пожежу.

У Генштабі зазначили, що «Грушова» є ключовою складовою комплексу «Шесхарис» та одним із найбільших резервуарних комплексів півдня РФ. Загальна місткість резервуарів, за наведеними даними, становить близько 1,2–1,4 млн кубометрів. Об’єкт використовують для зберігання, перевалки та транспортування нафти й нафтопродуктів, зокрема для військової логістики держави-агресора.

Удар по танкеру тіньового флоту РФ

Окрім цього, Сили оборони України уразили район базування кораблів так званого тіньового флоту РФ в акваторії Чорного моря. Генштаб підтвердив ураження танкера Chrysalis.

Ураження фрегату «Адмірал Ессен»

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр повідомив, що під час рейду на порт Новоросійська та нафтосховище «Грушовая балка» у зоні ураження також опинилися фрегат «Адмірал Ессен» проєкту 11356 та ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239.

За його словами, ступінь ураження цих кораблів наразі невідомий.

💥 Дрони СБС уразили фрегат "Адмірал Ессен", ракетний носій та ще низку об'єктів РФ, - "Мадяр"



❗️Під удар потрапили:



▪️Ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239, ВМБ "Новоросійськ", Краснодарський край РФ - ступінь ураження не відома.



▪️Фрегат "Адмірал Ессен"… pic.twitter.com/TNINQloS35 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 23, 2026

Мадяр також заявив, що до операції були залучені підрозділи СБС «Птахи Мадяра», зокрема 1-й окремий центр СБС та 9-й батальйон «Кайрос» 414-ї окремої бригади.

Уражені цілі на тимчасово окупованих територіях

У Генштабі додали, що також українські військові завдали ударів по вузлах зв’язку противника у Красноріченському на Луганщині та Смілому у Запорізькій області. Під ураження потрапив і склад матеріально-технічних засобів у Фролівському Запорізької області. На Донеччині, за даними Генштабу, було уражено склад боєприпасів російських військ у Пречистівці.

Крім того, Роберт Бровді повідомив про ураження тилової бази та логістичного хабу 6-ї армії ВПС і ППО РФ у Ровеньках Луганської області, пункту управління БпЛА в Олешках Херсонської області, а також паливозаправників, спецтехніки та бронетехніки на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Окремо Роберт Бровді повідомив про знищення зенітного ракетного комплексу «Оса» у Донецьку. За його словами, це вже 21-й знищений комплекс такого типу від початку травня.

«Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України», – ідеться в повідомленні Генштабу.

Як відомо, це вже третя атака на «Шесхарис» із початку 2026 року: попередні відбулися на початку березня та на початку квітня.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня безпілотники вразили термінал «Шесхарис» і пошкодили шість із семи стендерів для завантаження танкерів разом з вузлами трубопровідної системи. Той удар по Новоросійську був частиною скоординованої операції Сил оборони. До слова, Росія втратила сотні тисяч барелів нафти внаслідок серії ударів по терміналах Новоросійська, Усть-Луги та Приморська навесні 2026 року.