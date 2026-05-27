Зеленський обговорив з американськими конгресменами подальшу підтримку України

Володимир Зеленський обговорив із сенатором США Річардом Блюменталем та членом Палати представників Джимом Гаймсом дефіцит ракет, санкції та переговори

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із сенатором США Річардом Блюменталем та членом Палати представників Джимом Гаймсом. Глава держави подякував їм за двопартійну підтримку Конгресу та Президента США, яка залишається незмінною в складні дні після масованої атаки. Про це пише «Главком» із посиланням на Офіс Президента.

Під час зустрічі Володимир Зеленський повідомив, що надіслав лист до Білого дому та Конгресу із запитом про термінову потребу в антибалістичних ракетах на тлі посилення ударів з боку Росії. Він наголосив, що попри перехоплення ініціативи на полі бою та кращі позиції, ніж рік тому, цивільне населення залишається незахищеним через значний дефіцит таких ракет, а чинна програма PURL не покриває потреби повністю.

Американські представники зазначили, що спроби Росії залякати дипломатів та змусити їх залишити Київ лише посилюють рішучість США зберігати дипломатичну присутність і допомагати Україні. Річард Блюменталь підкреслив, що дії Путіна є терором з метою продемонструвати удавану перемогу, проте Росія не перемагає і не переможе, якщо Україна матиме підтримку. Джим Гаймс зі свого боку запевнив у продовженні допомоги, зокрема у наданні розвідувальних даних.

Володимир Зеленський детально розповів про ситуацію на передовій та ефективність українських далекобійних санкцій. Він зауважив, що через величезні втрати та складне становище Кремль нервує і може розпочати велику мобілізацію в Росії, тому Україні вкрай важливо продемонструвати наявність зброї, фінансування та солідарність партнерів. Сторони також обговорили посилення санкцій без жодних послаблень, де американські конгресмени наголосили на важливості тиску на російський нафтогазовий сектор для зменшення фінансових можливостей Кремля.

Окремо Глава держави наголосив на важливості переговорного процесу, зазначивши, що в дипломатії не має бути пауз, а перемовини потрібно активізувати задля досягнення миру.

Річард Блюменталь також подякував Україні за захист від іранських ракет і безпілотників, відзначивши українську мужність та технологічний досвід. У відповідь Володимир Зеленський нагадав, що Україна як справжній партнер оперативно направила свої групи на Близький Схід для підтримки американських військових на базах після відповідних сигналів з регіону. Президент додав, що Україна вже має домовленості про угоди у форматі Drone Deal з ближньосхідними партнерами і зараз працює над укладенням аналогічної угоди із США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підготував спеціальний лист американському президенту Дональду Трампу та Конгресу США. Він наголосив, що це було зумовлено «ситуацією».

«Вчора лист вже був направлений інституціям у Вашингтоні. Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки, але ситуація зараз така: треба діяти оперативно, діяти результативно», – йдеться в заяві.

Як писало видання Kyiv Independent, звернення з'явилося на тлі того, як Росія посилює масові повітряні атаки на Україну та публічно погрожує новою хвилею ударів великої дальності по Києву, зокрема по об'єктах, які Москва називає «центрами прийняття рішень» України.