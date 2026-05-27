Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський обговорив з американськими конгресменами подальшу підтримку України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський обговорив з американськими конгресменами подальшу підтримку України
Зеленський: Ми дуже вдячні Сполученим Штатам, Президенту та Конгресу Сполучених Штатів
фото: Офіс президента
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Володимир Зеленський обговорив із сенатором США Річардом Блюменталем та членом Палати представників Джимом Гаймсом дефіцит ракет, санкції та переговори

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із сенатором США Річардом Блюменталем та членом Палати представників Джимом Гаймсом. Глава держави подякував їм за двопартійну підтримку Конгресу та Президента США, яка залишається незмінною в складні дні після масованої атаки. Про це пише «Главком» із посиланням на Офіс Президента.

Під час зустрічі Володимир Зеленський повідомив, що надіслав лист до Білого дому та Конгресу із запитом про термінову потребу в антибалістичних ракетах на тлі посилення ударів з боку Росії. Він наголосив, що попри перехоплення ініціативи на полі бою та кращі позиції, ніж рік тому, цивільне населення залишається незахищеним через значний дефіцит таких ракет, а чинна програма PURL не покриває потреби повністю.

Американські представники зазначили, що спроби Росії залякати дипломатів та змусити їх залишити Київ лише посилюють рішучість США зберігати дипломатичну присутність і допомагати Україні. Річард Блюменталь підкреслив, що дії Путіна є терором з метою продемонструвати удавану перемогу, проте Росія не перемагає і не переможе, якщо Україна матиме підтримку. Джим Гаймс зі свого боку запевнив у продовженні допомоги, зокрема у наданні розвідувальних даних.

Володимир Зеленський детально розповів про ситуацію на передовій та ефективність українських далекобійних санкцій. Він зауважив, що через величезні втрати та складне становище Кремль нервує і може розпочати велику мобілізацію в Росії, тому Україні вкрай важливо продемонструвати наявність зброї, фінансування та солідарність партнерів. Сторони також обговорили посилення санкцій без жодних послаблень, де американські конгресмени наголосили на важливості тиску на російський нафтогазовий сектор для зменшення фінансових можливостей Кремля.

Окремо Глава держави наголосив на важливості переговорного процесу, зазначивши, що в дипломатії не має бути пауз, а перемовини потрібно активізувати задля досягнення миру.

Річард Блюменталь також подякував Україні за захист від іранських ракет і безпілотників, відзначивши українську мужність та технологічний досвід. У відповідь Володимир Зеленський нагадав, що Україна як справжній партнер оперативно направила свої групи на Близький Схід для підтримки американських військових на базах після відповідних сигналів з регіону. Президент додав, що Україна вже має домовленості про угоди у форматі Drone Deal з ближньосхідними партнерами і зараз працює над укладенням аналогічної угоди із США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підготував спеціальний лист американському президенту Дональду Трампу та Конгресу США. Він наголосив, що це було зумовлено «ситуацією».

«Вчора лист вже був направлений інституціям у Вашингтоні. Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки, але ситуація зараз така: треба діяти оперативно, діяти результативно», – йдеться в заяві.

Як писало видання Kyiv Independent, звернення з'явилося на тлі того, як Росія посилює масові повітряні атаки на Україну та публічно погрожує новою хвилею ударів великої дальності по Києву, зокрема по об'єктах, які Москва називає «центрами прийняття рішень» України.

Теги: Володимир Зеленський США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська почали втрачати раніше захоплені рубежі
Окупанти почали відступати на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Військовий пояснив новий план РФ
Вчора, 10:34
Відзнаку «Місто-рятівник» засновано 22 травня 2022 року указом президента України
Зеленський присвоїв європейським містам відзнаку «Місто-рятівник»
26 травня, 15:35
Глава держави оглянув руйнування у Національному музеї «Чорнобиль» після нічної атаки РФ
Зеленський відвідав пошкоджені об'єкти Києва (відео, фото)
24 травня, 13:17
Зеленський зустрівся з новими послами
Зеленський прийняв вірчі грамоти від трьох новопризначених послів
20 травня, 21:36
Буданов провів паралелі між злочинами сталінського режиму та сучасною війною Росії проти України
Буданов передбачив долю Путіна
17 травня, 18:13
Відбувся новий обмін полоненими
Обмін полоненими: кого вдалося повернути до України
15 травня, 10:42
Пропагандистка Маргарита Симоньян образила Аллу Пугачову, яка виїхала з РФ
Пропагандистка Симоньян публічно принизила Аллу Пугачову (відео)
6 травня, 10:33
Чому «Проєкт Свобода» Трампа не працює
Провал «Проєкту Свобода»: судна обирають Іран замість США
4 травня, 17:41
Трамп стикнувся зі складною реальністю непопулярної війни в Ірані. Аналіз NYT
Трамп стикнувся зі складною реальністю непопулярної війни в Ірані. Аналіз NYT
4 травня, 04:15

Політика

Зеленський обговорив з американськими конгресменами подальшу підтримку України
Зеленський обговорив з американськими конгресменами подальшу підтримку України
Зеленський погодив далекобійні операції проти Росії
Зеленський погодив далекобійні операції проти Росії
Порошенко, Тимошенко, Бойко. Деталі зустрічі Зеленського із лідерами парламенту
Порошенко, Тимошенко, Бойко. Деталі зустрічі Зеленського із лідерами парламенту
Федоров назвав потреби України перед наступним «Рамштайном»
Федоров назвав потреби України перед наступним «Рамштайном»
«Треба діяти оперативно». Президент розповів, чому написав листа Трампу
«Треба діяти оперативно». Президент розповів, чому написав листа Трампу
Україна формує списки діячів, похованих у Польщі, для перепоховання – посол
Україна формує списки діячів, похованих у Польщі, для перепоховання – посол

Новини

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua