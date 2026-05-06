Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЗСУ вдарили по базі, де Росія готувала операторів дронів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ вдарили по базі, де Росія готувала операторів дронів
Українські безпілотники дістали російський центр підготовки у глибокому тилу
скріншот з відео

«Птахи Мадяра» та СБУ завдали 15 ударів по об’єкту за понад 90 км від фронту

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили російський навчальний центр підготовки операторів безпілотників та коригувальників артилерії у тимчасово окупованій Луганській області. Про успішну операцію повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді, інформує «Главком».

За його словами, удару завдали по об’єкту у місті Хрустальний, що розташоване більш ніж за 90 км від лінії бойового зіткнення. «Навчальний центр пілотів у Хрустальному – жирна ціль, 90+ км від ЛБЗ», – заявив Бровді.

Він зазначив, що операцію готували тривалий час. Удар реалізували 5 травня бійці 9 батальйону «Кайрос» 414 окремої бригади «Птахи Мадяра» спільно з Центром спеціальних операцій «А» СБУ.

Координацію забезпечував новостворений Центр глибинного ураження Сил безпілотних систем. За словами Бровді, по російському центру завдали 15 ударів дронами middle strike із бойовою частиною вагою 100 кг.

«Нанесено 15 вогневих уражень дронами middle strike з бч 100 кг. Відпрацьовано ОС РОВ, що знаходився у: будівлі навчального комплексу площею 2600 кв м, будівлі тимчасового пункту дислокації площею 5700 кв м», – повідомив він.

У центрі, за даними українських військових, перебували оператори-коригувальники артилерії, оператори БпЛА, інструктори та офіцери російської армії. Також на території об’єкта перебувало до 30 одиниць автотранспорту. Бровді зазначив, що кількість загиблих та поранених російських військових наразі приховується.

Нагадаємо, що підрозділи «Лінії дронів» офіційно долучилися до інноваційної системи закупівель DOT-Chain Defence. Менш ніж за два тижні роботи військові вже отримали перші партії техніки, необхідної для виконання завдань на передовій. 

Читайте також:

Теги: дрон Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступник міністра культури Іван Вербицький разом із директором Музею війни Юрієм Савчуком
Культурний геноцид. Росія зруйнувала і пошкодила понад 1700 пам'яток в Україні
18 квiтня, 11:05
Вибухи у Росії та на окупованій Луганщині: головне за ніч 9 квітня
Вибухи у Росії та на окупованій Луганщині: головне за ніч 9 квітня
9 квiтня, 06:39
Санкційний виняток поширюється приблизно на 2 тис. заправних станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці
США відклали санкції проти закордонних заправок «Лукойла»
15 квiтня, 09:19
Пожежа на підприємстві «Атлант Аєро» у Таганрозі
Генштаб: Сили оборони уразили стратегічне підприємство росіян у Таганрозі
19 квiтня, 10:30
Естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва»
Посолка Естонії заперечила загрозу російського вторгнення в прикордонну Нарву
21 квiтня, 15:31
Сікорський передрік Путіну долю імператорів
Глава МЗС Польщі заговорив про зміну влади в РФ. Путіну загрожує сценарій імператорів
24 квiтня, 19:15
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив плани уряду щодо стабільної фінансової підтримки України
Міністр оборони Німеччини зізнався, яку вигоду отримує країна від допомоги Україні
29 квiтня, 10:43
Європарламент підтримав запуск спецтрибуналу
Європарламент зробив крок до покарання за агресію РФ
30 квiтня, 14:11
Виробництво дронів «шахед» на заводі в особливій економічній зоні «Алабуга», Татарстан
Британія ввела санкції проти вербувальників «Алабуги», де збирають «шахеди»
Вчора, 15:56

Соціум

ЗСУ вдарили по базі, де Росія готувала операторів дронів
ЗСУ вдарили по базі, де Росія готувала операторів дронів
Україна змусила НАТО терміново переписати правила ведення війни
Україна змусила НАТО терміново переписати правила ведення війни
Німеччина вдарила по головних символах російської пропаганди
Німеччина вдарила по головних символах російської пропаганди
Росія вже веде війну проти Європи? Розвідка Швейцарії забила на сполох
Росія вже веде війну проти Європи? Розвідка Швейцарії забила на сполох
Помер засновник CNN Тед Тернер
Помер засновник CNN Тед Тернер
У Єкатеринбурзі в коледжі обвалився дах (фото, відео)
У Єкатеринбурзі в коледжі обвалився дах (фото, відео)

Новини

Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
Сьогодні, 13:52

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua