ЗСУ вдарили по базі, де Росія готувала операторів дронів

«Птахи Мадяра» та СБУ завдали 15 ударів по об’єкту за понад 90 км від фронту

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили російський навчальний центр підготовки операторів безпілотників та коригувальників артилерії у тимчасово окупованій Луганській області. Про успішну операцію повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді, інформує «Главком».

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 6, 2026

За його словами, удару завдали по об’єкту у місті Хрустальний, що розташоване більш ніж за 90 км від лінії бойового зіткнення. «Навчальний центр пілотів у Хрустальному – жирна ціль, 90+ км від ЛБЗ», – заявив Бровді.

Він зазначив, що операцію готували тривалий час. Удар реалізували 5 травня бійці 9 батальйону «Кайрос» 414 окремої бригади «Птахи Мадяра» спільно з Центром спеціальних операцій «А» СБУ.

Координацію забезпечував новостворений Центр глибинного ураження Сил безпілотних систем. За словами Бровді, по російському центру завдали 15 ударів дронами middle strike із бойовою частиною вагою 100 кг.

«Нанесено 15 вогневих уражень дронами middle strike з бч 100 кг. Відпрацьовано ОС РОВ, що знаходився у: будівлі навчального комплексу площею 2600 кв м, будівлі тимчасового пункту дислокації площею 5700 кв м», – повідомив він.

У центрі, за даними українських військових, перебували оператори-коригувальники артилерії, оператори БпЛА, інструктори та офіцери російської армії. Також на території об’єкта перебувало до 30 одиниць автотранспорту. Бровді зазначив, що кількість загиблих та поранених російських військових наразі приховується.

