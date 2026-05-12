Художник Іван Марчук розповів, як під час Другої світової війни рятував батька від НКВС

За словами Марчука, життя родини було сповнене небезпек через переслідування з боку радянських каральних органів

Іван Марчук: «Не раз енкавеесівці приходили до нас у село ловити так званих «бандитів». Приходили і до нашої хати...»

Народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук, який сьогодні відзначає своє 90-річчя, поділився подробицями виживання своєї родини в часи радянського терору. У великому інтерв’ю «Главкому» художник розповів, як він, будучи дитиною, разом із сестрами переховував батька від облав енкавеесівців.

Всесвітньо відомий митець, який народився 12 травня 1936 року в селі Москалівка на Тернопільщині, згадує свого батька як людину виняткового розуму та працьовитості. Попри те, що батько закінчив лише три класи, він був гарним математиком і майстром на всі руки: власноруч сконструював ткацький верстат, ткав килими і рядна, виплітав кошики з лози тощо.

За словами Марчука, життя родини було сповнене небезпек через переслідування з боку радянських каральних органів. Брат батька перебував у лавах української повстанської армії, через що до їхньої хати постійно навідувалися з обшуками.

«Не раз енкавеесівці приходили до нас у село ловити так званих «бандитів». Приходили і до нашої хати. Тато тоді переховувався на печі, яку сам і зробив. Ми, четверо дітей, накривали його, щоб врятувати», – згадує Іван Марчук.

За словами митця, його батько також брав на себе небезпечну роботу – виготовляв березові хрести для загиблих повстанців. Робив це таємно, вночі, ретельно прибираючи кожну тріску, адже за таку діяльність загрожувало суворе покарання або заслання.

«Мало беріз було в моєму селі. Але коли таке замовлення надходило, то тато вночі вручну стругав хрест і дуже відповідально ставився до роботи, щоб ніде не лишилося березової тріски. Якщо б хтось доніс, покарали б. На ранок по селу линули тужливі пісні…», – згадує митець.

Художник зазначає, що саме в ті часи, посеред важкої праці та постійної загрози, гартувалася його затятість і впертість, які згодом допомогли йому стати одним із найвидатніших митців сучасності.

«Вчився я добре, закінчив з похвальною грамотою. Вредний був страшно, не давав воронам життя, десь же енергію треба проявляти. У селі все кругом моє; я пацан і все можу зробити: піти на чужу яблуню, на чужий город помідори вкрасти, в чуже поле горох поїсти. Тоді гартувалися затятість і впертість», – ділиться спогадами про своє дитинство Іван Марчук.

Нагадаємо, 12 травня відзначає свій день народження народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук. Йому – 90 років.

Марчук створив тисячі полотен та винайшов власну техніку, яка називається пльонтанізм (Означає переплетені, запльонтані лінії, що зливаються в деталізовані образи, – «Главком»). Він почав малювати ще в дитинстві, розвинувши свій талант у підлітковому віці.

Сьогодні, 12 травня, у День народження Івана Марчука, у столичному мистецькому центрі «Шоколадний будинок» відкриється постійна виставка його творів. Її родзинкою стане цикл «Шевченкіана», його цінність у тому, що всі картини серії зберігаються саме у музейних колекціях.

До слова, на аукціоні Sotheby's продали картину «Тут спокій поселивсь» українського художника Івана Марчука за €72 тис. Вартість пейзажу перевищила встановлений естімейт (прогноз орієнтовної ринкової вартості) €40-60 тис. майже на 30%.