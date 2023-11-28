Українці можуть обміняти чи відновити водійське посвідчення ще в одній країні

ДП «Документ» обмінює та відновлює посвідчення водія у Мілані

Тепер документи можна відновити в Італії

Послуга обміну та відновлення втраченого посвідчення водія тепер доступна для українців в Італії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Прийом громадян відбувається у мобільних програмно-технічних комплексах – спеціально облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою «Паспортний сервіс».

Адреса розташування підрозділу держпідприємства: місто Роццано (провінція Мілан), торговельний центр Фіордалісо Мілан.

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Для обміну та відновлення посвідчення водія потрібно взяти такий перелік документів:

паспорт громадянина України (якщо у вас ID-картка, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт);

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує зміну особистих даних у разі зміни персональних даних;

медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).

Нагадаємо, українці в Німеччині та Іспанії можуть відновити водійське посвідчення внаслідок втрати чи викрадення у центрах обслуговування «Паспортний сервіс».

Як повідомлялося раніше, Міністерство внутрішніх справ надало українським водіям можливість замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни.