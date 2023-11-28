Українці можуть обміняти чи відновити водійське посвідчення ще в одній країні
Тепер документи можна відновити в Італії
Послуга обміну та відновлення втраченого посвідчення водія тепер доступна для українців в Італії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Прийом громадян відбувається у мобільних програмно-технічних комплексах – спеціально облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою «Паспортний сервіс».
Адреса розташування підрозділу держпідприємства: місто Роццано (провінція Мілан), торговельний центр Фіордалісо Мілан.
Для обміну та відновлення посвідчення водія потрібно взяти такий перелік документів:
- паспорт громадянина України (якщо у вас ID-картка, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт);
- ідентифікаційний номер;
- документ, що підтверджує зміну особистих даних у разі зміни персональних даних;
- медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).
Нагадаємо, українці в Німеччині та Іспанії можуть відновити водійське посвідчення внаслідок втрати чи викрадення у центрах обслуговування «Паспортний сервіс».
Як повідомлялося раніше, Міністерство внутрішніх справ надало українським водіям можливість замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни.
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