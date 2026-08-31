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Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2026 року
Триває 1650-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Куп’янському напрямку ворог наступав п’ять разів

За минулу добу на фронті зафіксовано 225 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник здійснив 91 авіаційний удар, під час якого скинув 288 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11517 дронів-камікадзе та здійснили 2966 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 38 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, шість пунктів управління БпЛА, шість гармат та позицій артилерії, пункт управління та п’ять інших важливих цілей окупантів.

Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали населені пункти Товстодубове, Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Уланове, Гірки, Іскрисківщина, Яструбщина, Нескучне, Рижівка, Козаче, Сопич, Середина Буда, Кучерівка, Мала Слобідка, Волфине, Радіонівка, Ромашкове та Нова Січ Сумської області; Берилівка Чернігівської області. Авіаударів зазнали Яструбщина та Вільна Слобода.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2026 року фото 1

Минулої доби зафіксовано дві штурмові дії противника. Агресор здійснив 49 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили три атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Вовчанські Хутори, Волохівка та Рибалчине.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2026 року фото 3

Ворог наступав п’ять разів в бік Довгенького, Радьківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти 15 разів атакували у бік населених пунктів Лиман та в районах Греківки, Новоселівки, Ставків, Діброви та Новоєгорівки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2026 року фото 5

Противник здійснив вісім штурмових дій у районах населених пунктів Крива Лука, Діброва, Закітне, Миколаївка та Різниківка.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2026 року фото 6

Російські загарбники провели одну наступальну дію в бік Федорівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2026 року фото 7

Зафіксовано 23 атаки. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Павлівка, Степанівка, Райське, Вільне та Кучерів Яр.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2026 року фото 8

Тридцять шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новий Донбас, Гуліве, Молодецьке, Новопавлівка, Горіхове, Білицьке, Добропілля, Новогришине, Мирне, Сергіївка та в районі Новомиколаївки, Муравки, Новопідгороднього та Удачного.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2026 року фото 9

Ворог здійснив атаку у районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2026 року фото 10

Окупанти 11 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Різдвянка, Рівне та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2026 року фото 11

Українські захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки, Щербаків та в бік Оріхова.

Нагадаємо, триває 1650-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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