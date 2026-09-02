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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Критично важливий вантаж Росії. Закриті аеропорти б'ють по «вартових імперії»

glavcom.ua
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Кремлю важливо мати змогу швидко перекидати силовиків між регіонами. Закриття аеропортів може позбавити Москву цієї переваги саме тоді, коли вона буде потрібна найбільше

Напишу вам про один неочевидний наслідок можливих українських атак на російські аеропорти.

Є такий важливий імперський ресурс – силовики. Вартові імперії.

Існує уявлення, що в росії якась захмарна кількість силовиків. І так, і ні. Їх дійсно дуже багато. Але недостатньо. Перевага силовиків досягається концентрацією. Щоб розігнати протест 2024 в Башкортостані, силовиків звозили з кількох регіонів. Щоб розганяти протести на Далекому Сході, силовиків завозили з європейської частини росії, бо місцеві не поспішали виконувати накази.

Тому для успішних дій російських силовиків проти можливих національних чи регіональних протестів критично важливими є дві речі.

По-перше, Москві важливо, щоб протести не були одночасними. Щоб можна було зманеврувати ресурсом. Для цього потрібно запобігти координації протестів, порозумінню національних і регіональних активістів з інших регіонів; для цього потрібно сіяти недовіру й розбрат.

По-друге, Москві важливо забезпечити перевезення. Росія велика, автобусами не довезеш. І тут раптом закриваються аеропорти. (Росгвардія має власну авіацію, яка може користуватися військовими аеродромами, але її спроможності обмежені.)

І в цей момент може стати дуже цікаво.

Бо всі написали про незручності для дорогих росіян, а до того писали про доставку у віддалені регіони.

Але є ще один вантаж – силовики. Критично важливий вантаж імперії.

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Джерело
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Теги: росія протест авіація аеропорт

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Валерій Пекар

Критично важливий вантаж Росії. Закриті аеропорти б'ють по «вартових імперії»
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