Освітній провал Полтави: всього дві школи увійшли до ТОП-200 найкращих в Україні

Перші два місця розділили лише 0,2 бала, а ще два заклади мають однаковий результат

Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім. І. П. Котляревського очолив рейтинг шкіл міста за результатами НМТ-2026 із середнім результатом 135,1 бала. Другий заклад відстав від нього лише на 0,2 бала. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Перше місце посів Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім. І. П. Котляревського із середнім результатом 135,1 бала. У загальноукраїнському рейтингу заклад посів 134 місце.

Другу сходинку зайняв Науковий ліцей №3 Полтавської міської ради із результатом 134,9 бала. У загальному рейтингу він опинився на 140 місці. Таким чином, лише ці два полтавські заклади увійшли до топ-200 шкіл України. Третім став Ліцей №17 «Інтелект» із результатом 130,3 бала. У загальноукраїнському рейтингу він посів 349 місце.

Заклади освіти в рейтингу ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) 1 Комунальний заклад «Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл.» 134 135,1 157,3 114/452 100 2 Науковий ліцей №3 Полтавської міськради 140 134,9 157,7 65/260 100 3 Ліцей №17 «Інтелект» Полтавської міськради 349 130,3 152 90/360 99 4 Ліцей №6 «Лідер» Полтавської міськради 419 129,3 151,4 51/196 100 5 Ліцей №13 «Успіх» Полтавської міськради 540 128 149,8 60/240 99 6 Ліцей №33 Полтавської міськради 594 127,5 148,8 84/336 99 7 Комунальний заклад «Полтавська ЗОШ І-ІІІ ст. №34 Полтавської міськради Полтавської обл.» 623 127,2 149,2 33/132 100 8 Приватний заклад «Загальної середньої освіти «Іт степ скул полтава»» 624 127,2 149,5 7/28 100 9 Ліцей № 38 імені Івана Павловського Полтавської міськради 1032 124,2 144,9 90/352 99 10 Ліцей №21 «Надворсклянський» Полтавської міськради 1295 122, 8 143,9 40/156 99

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Раніше «Главком» писав, що загальна частка вступників, які не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ, у 2026 році суттєво не змінилася. Водночас погіршилися результати з української мови та історії України, тоді як із математики вони дещо покращилися.