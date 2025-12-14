Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російська молодь вийшла на протест (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Російська молодь вийшла на протест (відео)
Протест у Томську
фото: російські ЗМІ

На погоджену з владою акцію прийшли кілька десятків людей

Жителі російського Томська вийшли на мітинг проти заборони ігрової платформи Roblox. Одного учасника протесту вже затримали силовики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Захід відбувся у місцевому сквері. На погоджену з владою акцію прийшли кілька десятків людей. Вони тримали в руках плакати «Поверніть Roblox», «Заборони та блокування – це все, на що ви здатні», «Ні блокуванню Roblox». Територію контролюють силовики.

«У сквері, де мав розпочатися пікет, двоє хлопців, учасників акції, почали розчищати доріжки від снігу. Поліція вирішила перевірити наявність військових квитків у цих молодих людей. Згодом одного з них затримали. Йому інкримінують демонстрацію екстремістської символіки, однак про що саме йдеться, наразі невідомо», – повідомив один із місцевих жителів.

За даними медіа, саму акцію хотіли провести у центрі Томська, однак цього не дозволила місцева влада, тож люди зібралися на околицях міста. Акцію анонсував місцевий громадський діяч.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х
Robloxце американська ігрова платформа, на якій користувачі створюють власні ігри та грають у них. Роскомнагляд раніше обмежив доступ до Roblox у РФ.

Нагадаємо, що представник російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєв у інтерв’ю «Главкому» заявив, що попри постійні акції незгоди, у Росії відсутні умови для справжнього політичного протесту, здатного вплинути на владу.

Читайте також:

Теги: росія росіяни протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Партизани зламали сайт
Партизани «Атеш» здійснили кібератаку на головний сайт мобілізації у РФ
3 грудня, 14:59
До Росії приїде зять Дональда Трампа Джаред Кушнер
Разом із Віткоффом до Росії прилетить зять Трампа
2 грудня, 13:47
Путін хоче, щоб Україна перебувала в його орбіті
Путін не буде пом'якшувати умови миру: у NYT пояснили чому
27 листопада, 02:41
Bloomberg: Війна все сильніше б'є по економіці РФ
Bloomberg: Війна все сильніше б'є по економіці РФ
27 листопада, 01:26
Фінляндія готова до рішучих дій проти РФ
Фінляндія завершує паркан на кордоні з РФ у Лапландії
25 листопада, 14:07
Трамп ставить на фронт?
Трамп і Зеленський: зустріч, що визначить хід війни
24 листопада, 12:12
Журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ
ЄС запровадив санкції проти російських тюремників, причетних до катувань журналістки Вікторії Рощиної
21 листопада, 04:57
Дрогобицький міськрайонний суд ухвалив безпрецендентне рішення
На Львівщині суд зобов’язав Росію виплатити матері загиблого військового 65 млн грн
16 листопада, 19:15
Гренландія може залишитися без інтернету через агресію Росії
Віддалені арктичні острови відчули нову загрозу через агресію Росії
16 листопада, 18:59

Соціум

Російська молодь вийшла на протест (відео)
Російська молодь вийшла на протест (відео)
Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії та на окупованих територіях
Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії та на окупованих територіях
У Сіднеї стався теракт під час святкування Хануки (відео)
У Сіднеї стався теракт під час святкування Хануки (відео)
Вибухова ніч у Росії: прилітало по нафтобазі та електростанції
Вибухова ніч у Росії: прилітало по нафтобазі та електростанції
США: в університеті сталась стрілянина, є загиблі та поранені
США: в університеті сталась стрілянина, є загиблі та поранені
В Угорщині пройшов масштабний протест через скандал у центрі для неповнолітніх
В Угорщині пройшов масштабний протест через скандал у центрі для неповнолітніх

Новини

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua