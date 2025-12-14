Російська молодь вийшла на протест (відео)

На погоджену з владою акцію прийшли кілька десятків людей

Жителі російського Томська вийшли на мітинг проти заборони ігрової платформи Roblox. Одного учасника протесту вже затримали силовики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Захід відбувся у місцевому сквері. На погоджену з владою акцію прийшли кілька десятків людей. Вони тримали в руках плакати «Поверніть Roblox», «Заборони та блокування – це все, на що ви здатні», «Ні блокуванню Roblox». Територію контролюють силовики.

«У сквері, де мав розпочатися пікет, двоє хлопців, учасників акції, почали розчищати доріжки від снігу. Поліція вирішила перевірити наявність військових квитків у цих молодих людей. Згодом одного з них затримали. Йому інкримінують демонстрацію екстремістської символіки, однак про що саме йдеться, наразі невідомо», – повідомив один із місцевих жителів.

За даними медіа, саму акцію хотіли провести у центрі Томська, однак цього не дозволила місцева влада, тож люди зібралися на околицях міста. Акцію анонсував місцевий громадський діяч.

🫣У Томську росіяни вийшли на протест проти блокування гри «Roblox» – двох людей затримали



Близько пів сотні томчан пікетували з гаслами «Roblox – жертва цифровой желєзной завєси», «Рукі прочь от Roblox», «Вернітє Roblox». На протесті росіяни жалілися, що влада зробила гірше –… pic.twitter.com/2FYJ9nEo4R — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 14, 2025 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Roblox – це американська ігрова платформа, на якій користувачі створюють власні ігри та грають у них. Роскомнагляд раніше обмежив доступ до Roblox у РФ.

Нагадаємо, що представник російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєв у інтерв’ю «Главкому» заявив, що попри постійні акції незгоди, у Росії відсутні умови для справжнього політичного протесту, здатного вплинути на владу.