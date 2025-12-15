«Скарбниця порожня»: Чехія відмовляється від фінансових гарантій Україні

Чехія проти гарантій на 89 млрд крон, ЄС готується до саміту

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш зробив гучну заяву щодо фінансової допомоги Україні, підкресливши, що державна скарбниця порожня, і країна не має наміру виступати гарантом чи надавати кошти іншим державам. Про це пише «Главком» із посиланням на vinegret.cz.

«У нас немає грошей для інших держав, і Євросоюз повинен вирішити це іншим способом. Ми не будемо ручатися ні за що, і ми не будемо давати гроші. Наша скарбниця порожня, і кожна крона, яка у нас є, потрібна для наших громадян», – заявив Бабиш у суботу, 13 грудня.

Заява прем'єр-міністра Чехії пролунала напередодні саміту Євросоюзу 18 грудня, де розглядатимуться варіанти фінансування фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки. На саміті лідери країн-членів ЄС обговорять два ключові варіанти, запропоновані Єврокомісією. Залучення коштів на ринках капіталу під гарантії бюджету ЄС вимагає одноголосного схвалення всіх країн-членів.

Використання доходів від заморожених активів російського центрального банку, які зберігаються в депозитарії Euroclear буде проводитись таким чином, що Euroclear інвестуватиме ці кошти в облігації Євросоюзу. ЄС, своєю чергою, надасть Україні репараційний кредит.

Київ має повернути кредит лише після отримання військових репарацій від Росії. Кредит підлягатиме суворому контролю з боку ЄС і може бути використаний як на військові, так і на бюджетні потреби. Загалом ЄС блокує близько 210 млрд євро російських активів. Основна частина лежить у бельгійському депозитарії Euroclear.

Позиція Бельгії полягає у тому, що країна не хоче використовувати ці кошти через юридичні ризики та побоювання, що Росія може вимагати компенсації у майбутньому. Прем'єр-міністр вимагає гарантій від інших країн ЄС, що в разі потреби повернення коштів у цьому братиме участь кожна держава-член. За такого сценарію Чехія ризикує втратити близько 89 млрд крон як гарант.

Президент Чехії Петр Павел призначив мільярдера, лідера популістської партії ANO Андрея Бабіша прем'єр-міністром. 71-річний політик повертається до влади після чотирьох років в опозиції. До його кабінету увійдуть ультраправа, антиєвропейська і проросійська партія SPD та партія «Автомобілісти за себе», основною метою якої є протидія кліматичній політиці ЄС.