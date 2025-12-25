Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сенатори США назвали Путіна безжалісним убивцею через різдвяні обстріли України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Сенатори США назвали Путіна безжалісним убивцею через різдвяні обстріли України
Дії Путіна демонструють повну відсутність інтересу до дипломатії
фото з відкритих джерел

Американські сенатори наголошують, що сучасна Росія нехтує будь-якими людськими цінностями

Сенатори США виступили зі спільною заявою, у якій різко засудили масовані атаки РФ на українські міста під час різдвяних свят. На переконання членів Комітету Сенату з питань міжнародних відносин, удари по Херсону, Харкову, Одесі та інших регіонах у такий час є черговим доказом того, що Володимир Путін не прагне миру, передає «Главком».

У заяві наголошується, що попри згоду президента Володимира Зеленського на різдвяне перемир'я, Кремль свідомо обрав шлях ескалації. Замість припинення вогню російський диктатор наказав армії атакувати мирне населення в один із найважливіших християнських днів. Сенатори нагадали, що традиція перемир’я на Різдво існувала навіть під час Першої світової війни, проте сучасна Росія нехтує будь-якими людськими цінностями.

Законодавці США підкреслили, що Путін є вбивцею, якому неможливо довіряти, оскільки його дії демонструють повну відсутність інтересу до дипломатії. Висловивши солідарність з українським народом, представники Сенату додали, що віра та стійкість українців у ці складні часи виявляться сильнішими за агресію Кремля.

Як відомо, опівдні 25 грудня російські загарбники атакували центральну частину Херсона. Під удар потрапив міський ринок, де в цей час були люди. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних «прильотів» зруйновано торговельні точки», – каже він.

Також удень 25 грудня російські окупанти тероризували Чернігів. Ворог ударив по щільній забудові міста та атакував об'єкт критичної інфраструктури. Патрульна поліція показала перші хвилини з бодікамер поліцейських після ворожої атаки.

«Саме сьогодні, у день Різдва, коли домівки мали бути наповнені світлом, тишею й родинним теплом, ворог знову вдарив по житловій забудові міста. Унаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, сусідні багатоповерхівки та автомобілі. Є поранені. На жаль, одна людина загинула», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у ніч на 25 грудня російські терористи вдарили по активах найбільшого виробника й експортера соняшникової олії в Україні Kernel. 

Внаслідок влучання дрона було пошкоджено місткість з олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку олії. Пожежа охопила виробничі потужності підприємства, створивши серйозну загрозу для інфраструктури та персоналу. Уламки БпЛА також пошкодили частину виробничого блоку.

Теги: росія США путін Різдвяні свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віткофф та Кушнер пообіцяли Росії, що не поїдуть до Києва
Віткофф та Кушнер пообіцяли Росії, що не поїдуть до Києва
3 грудня, 00:31
Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей
Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей
4 грудня, 03:31
Перша леді США прорекламувала ексклюзивну сумка Unity Bag та натрапила на хейт
Меланія Трамп потрапила у скандал через рекламу сумки на тлі економічної кризи у США – ЗМІ
9 грудня, 22:23
Зустріч президента України Володимира Зеленського,європейських лідерів генсека НАТО з представниками США у відомстві канцлера Німеччини в Берліні
Лідери США та Європи погодили план гарантій безпеки Україні: повний текст
16 грудня, 02:30
Глава держави каже, що здатність Кремля вести війну проти України залежить від тиску партнерів
Зеленський оцінив останні агресивні заяви Путіна
18 грудня, 10:13
Фанати з різних країн Європи провели акції проти російського диктатора Володимира Путіна.
Українські ультрас подякували фанатам з Європи за проведення акцій проти Путіна
3 грудня, 15:30
СБУ знищила залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду
Палало три доби: подробиці ураження термінала зрідженого газу в порту «Темрюк»
9 грудня, 09:38
Орбан попередив, що має намір боротися в Брюсселі проти рішення використовувати російські активи
Орбан назвав план ЄС щодо російських активів «оголошенням війни»
14 грудня, 10:16
США призупиняють видачу грін-карт
США призупиняють видачу грін-карт
19 грудня, 09:30

Політика

Сенатори США назвали Путіна безжалісним убивцею через різдвяні обстріли України
Сенатори США назвали Путіна безжалісним убивцею через різдвяні обстріли України
Росія допомогла Північній Кореї побудувати першу атомну субмарину – NYT
Росія допомогла Північній Кореї побудувати першу атомну субмарину – NYT
Захарова закликала росіян утриматися від поїздок до Німеччини
Захарова закликала росіян утриматися від поїздок до Німеччини
Загибель військового командування Лівії. Туреччина розпочала вивчення чорних скриньок
Загибель військового командування Лівії. Туреччина розпочала вивчення чорних скриньок
Міноборони Польщі прокоментувало перехоплення російського розвідувального літака
Міноборони Польщі прокоментувало перехоплення російського розвідувального літака
Ватикан створив план візиту Папи Лева до України – ЗМІ
Ватикан створив план візиту Папи Лева до України – ЗМІ

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua