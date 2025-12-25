Сенатори США назвали Путіна безжалісним убивцею через різдвяні обстріли України

Американські сенатори наголошують, що сучасна Росія нехтує будь-якими людськими цінностями

Сенатори США виступили зі спільною заявою, у якій різко засудили масовані атаки РФ на українські міста під час різдвяних свят. На переконання членів Комітету Сенату з питань міжнародних відносин, удари по Херсону, Харкову, Одесі та інших регіонах у такий час є черговим доказом того, що Володимир Путін не прагне миру, передає «Главком».

У заяві наголошується, що попри згоду президента Володимира Зеленського на різдвяне перемир'я, Кремль свідомо обрав шлях ескалації. Замість припинення вогню російський диктатор наказав армії атакувати мирне населення в один із найважливіших християнських днів. Сенатори нагадали, що традиція перемир’я на Різдво існувала навіть під час Першої світової війни, проте сучасна Росія нехтує будь-якими людськими цінностями.

Законодавці США підкреслили, що Путін є вбивцею, якому неможливо довіряти, оскільки його дії демонструють повну відсутність інтересу до дипломатії. Висловивши солідарність з українським народом, представники Сенату додали, що віра та стійкість українців у ці складні часи виявляться сильнішими за агресію Кремля.

Як відомо, опівдні 25 грудня російські загарбники атакували центральну частину Херсона. Під удар потрапив міський ринок, де в цей час були люди. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних «прильотів» зруйновано торговельні точки», – каже він.

Також удень 25 грудня російські окупанти тероризували Чернігів. Ворог ударив по щільній забудові міста та атакував об'єкт критичної інфраструктури. Патрульна поліція показала перші хвилини з бодікамер поліцейських після ворожої атаки.

«Саме сьогодні, у день Різдва, коли домівки мали бути наповнені світлом, тишею й родинним теплом, ворог знову вдарив по житловій забудові міста. Унаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, сусідні багатоповерхівки та автомобілі. Є поранені. На жаль, одна людина загинула», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у ніч на 25 грудня російські терористи вдарили по активах найбільшого виробника й експортера соняшникової олії в Україні Kernel.

Внаслідок влучання дрона було пошкоджено місткість з олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку олії. Пожежа охопила виробничі потужності підприємства, створивши серйозну загрозу для інфраструктури та персоналу. Уламки БпЛА також пошкодили частину виробничого блоку.