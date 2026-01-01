Головна Країна Події в Україні
Росіяни атакували артилерією та дронами Дніпропетровщину: є пошкодження

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
Росіяни атакували артилерією та дронами Дніпропетровщину: є пошкодження
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину
фото: Владислав Гайваненко

Під ударом росіян опинились райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади

31 грудня російські окупанти ввечері та вночі продовжували атаки на Нікопольщину. Про це 1 січня повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. 

За його словами, під ударом росіян опинились райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Ворог застосовував FPV-дрони та артилерію.

Росіяни застосовували FPV-дрони та артилерію
Росіяни застосовували FPV-дрони та артилерію
фото: Владислав Гайваненко

Пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, авто, 12 сонячних панелей, газогони.

Нагадаємо, що протягом 31 грудня під російськими ударами перебували декілька районів Дніпропетровщини. Внаслідок чого постраждали четверо людей. У Синельниківському районі внаслідок атаки РФ постраждали троє чоловіків. Сталося займання двох приватних будинків та автомобіля. Ще три будинки пошкоджені.

До слова, упродовж ночі російські загарбники масовано атакували Волинь. Унаслідок обстрілів спалахнули масштабні пожежі.

Зазначається, що рятувальники ліквідували загоряння, які виникли на об’єктах критичної інфраструктури. До гасіння було залучено понад 90 надзвичайників і понад 20 одиниць основної та спецтехніки.

