Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна запровадила санкції проти 656 морських суден російського тіньового флоту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Україна запровадила санкції проти 656 морських суден російського тіньового флоту
Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 656 морських суден, які є частиною тіньового флоту
фото: Офіс президента

Підсанкційні судна ходили під прапорами понад 50 країн

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 656 морських суден, які є частиною тіньового флоту. Це найбільший санкційний пакет, який будь-коли застосовували до тіньового флоту Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

За результатами моніторингу Чорного, Червоного та Балтійського морів встановлено, що Росія використовувала ці судна для обходу санкцій Європейського Союзу, G7 та інших держав і в такий спосіб експортувала нафту, нафтопродукти й зріджений газ. Власники та екіпажі кораблів вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему і використовували схеми, які приховують право власності й походження вантажу.

Підсанкційні судна ходили під прапорами понад 50 країн, найчастіше – Гамбії, Сьєрра-Леоне, Панами та Камеруну. Україна передасть усю відповідну інформацію до цих держав і працюватиме з ними заради припинення видачі ліцензій.

Крім того, Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією цих санкцій у їхніх юрисдикціях. Водночас значна частина суден уже перебуває під санкціями США, Великої Британії, Євросоюзу, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Також Україна продовжить координувати свої зусилля з партнерами для того, щоб була повна заборона надавати морські послуги суднам, які задіяні в експорті російських енергоносіїв.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував нові обмеження проти російських танкерів РФ. 

До слова, у листопаді президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій. Під обмеження потрапили 56 суден, які належать РФ або причетні до обходу санкцій. Зокрема, вони у 2022–2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані Росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію.

Серед них судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих Росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон. Крім того, значна частина суден уже перебуває під санкціями інших країн, зокрема Євросоюзу, США та Швейцарії.

 

Читайте також:

Теги: росія нафтопродукти санкції Володимир Зеленський Україна послуги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп ставить на фронт?
Трамп і Зеленський: зустріч, що визначить хід війни
24 листопада, 12:12
Прем'єрка підтвердила, що Кабінет Міністрів готує рішення щодо оновлення керівництва та/або складу низки важливих органів
Свириденко доручила провести перевірки в АРМА
16 листопада, 12:20
ФСБ заявила про запобігання замаху на ексміністра оборони Росії Шойгу
ФСБ заявила про запобігання замаху на ексміністра оборони Росії Шойгу
17 листопада, 23:15
Суд визнав Кузіна винним у скоєнні теракту, унаслідок якого було ліквідовано генерала Ярослава Москалика
Обвинувачений у вбивстві російського генерала Москалика отримав довічний термін
27 листопада, 17:31
Чи можна казати на борошно мука? Мовознавиця розставила крапки над «і»
Чи можна казати на борошно мука? Мовознавиця розставила крапки над «і»
2 грудня, 22:00
Володимир Зеленський неодноразово казав, що вибори відкладаються не з його примхи, а на вимогу закону
«Завжди готовий». Президент відповів на вимогу Трампа провести вибори в Україні
9 грудня, 18:33
Проведення змагань у Росії залишається під забороною
МОК вирішив допустити спортсменів з Росії та Білорусі під власними прапорами на юнацькому рівні
11 грудня, 23:17
Україна спростувала причетність до атаки на російський танкер Midvolga 2
Україна спростувала причетність до атаки на російський танкер Midvolga 2
2 грудня, 17:11
Президент України провів зустріч із прем’єр-міністром Ірландії
Візит Зеленського до Ірландії, переговори Путіна та Віткоффа. Головне за 2 грудня
2 грудня, 21:01

Політика

Україна запровадила санкції проти 656 морських суден російського тіньового флоту
Україна запровадила санкції проти 656 морських суден російського тіньового флоту
Ердоган після зустрічі з Путіним зробив заяву про мир в Україні
Ердоган після зустрічі з Путіним зробив заяву про мир в Україні
Нардеп заявив про звільнення Татарова з Офісу президента
Нардеп заявив про звільнення Татарова з Офісу президента
WP: Рустем Умєров мав закриті зустрічі з ФБР у США
WP: Рустем Умєров мав закриті зустрічі з ФБР у США
Чи готові прифронтові громади до виборів? Результати аудиту
Чи готові прифронтові громади до виборів? Результати аудиту
Мирний план передбачає вступ України до ЄС у наступному році – FT
Мирний план передбачає вступ України до ЄС у наступному році – FT

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Сьогодні, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua