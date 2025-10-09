Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нетаньяху скликає уряд для затвердження мирної угоди з ХАМАС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Нетаньяху скликає уряд для затвердження мирної угоди з ХАМАС
Нетаньягу подякував Трампу за допомогу у звільненні заручників
фото з відкритих джерел

Угода передбачає виведення ізраїльських військ із сектора Газа, допуск гуманітарної допомоги та обмін заручниками і полоненими

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху повідомив, що 9 жовтня скличе засідання уряду для затвердження домовленостей щодо припинення війни. Про це інформує Associated Press, передає «Главком».

«Від щирого серця дякую президенту Трампу та його команді за відданість цій священній місії – звільненню наших заручників», – йдеться у заяві Нетаньяху, опублікованій офісом прем’єра.

Як зазначає Associated Press, ХАМАС також підтвердив досягнення угоди, яка передбачає виведення ізраїльських військ із сектора Газа, допуск гуманітарної допомоги та обмін заручниками і полоненими.

Угруповання заявило, що домовленостей вдалося досягти після «відповідальних і серйозних переговорів», проведених на основі пропозиції, висунутої Дональдом Трампом.

Повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і палестинський рух ХАМАС погодилися на перший етап американського мирного плану. 

«Я з великою гордістю оголошую, що Ізраїль і ХАМАС обидва погодилися на перший етап нашого Мирного плану», – заявив Трамп.

За його словами, угода передбачає повне звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ до погодженої лінії. Президент назвав це першим кроком до «сильного, міцного та вічного миру».

Раніше державний секретар США Марко Рубіо підійшов до президента Дональда Трампа й передав йому записку з текстом: «Вам слід якнайшвидше затвердити допис у Truth Social, щоб ви могли першим оголосити про угоду».

Після цього американський лідер заявив журналістам, що отримав повідомлення про «дуже близьке» до завершення врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, яке включає звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Гази.

«Держсекретар щойно передав мені записку, в якій зазначено, що ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути», – сказав Трамп.

Нагадаємо, представники ХАМАС прибули до Єгипту в понеділок, 6 жовтня, для переговорів з Ізраїлем. Переговори за посередництва США були зосереджені на припиненні дворічної війни в Газі і звільненні заручників згідно з 20-пунктним планом, запропонованим президентом США Дональдом Трампом.

Ізраїль, згідно з планом Трампа, вимагає роззброєння палестинського угруповання. ХАМАС наполягає, що це неможливо, доки Ізраїль не припинить окупацію та не буде створена Палестинська держава.

Раніше повідомлялося, що угруповання ХАМАС погодилося передати свою зброю органу під міжнародним наглядом. США надали ХАМАСу гарантії, що Ізраїль не відновить війну та виведе підрозділи Армії оборони Ізраїлю з сектору Гази.

Теги: Ізраїль Дональд Трамп ХАМАС переговори Беньямін Нетаньягу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
Вчора, 11:40
Раніше очільник Південної Кореї пообіцяв відновити зруйновану довіру між Півднем і Північчю
КНДР близька до створення ядерної ракети, здатної вдарити по США – президент Південної Кореї
25 вересня, 22:23
Венс: Якщо росіяни відмовляться вести мирні переговори щодо України, це буде дуже погано для їхньої країни
Венс заявив, що Трамп стає ще більш нетерплячим щодо Росії
24 вересня, 23:09
Аббас додав, що засуджує дії ХАМАС 7 жовтня 2023 року
Президент Палестинської автономії розповів, яку роль відіграватиме ХАМАС у майбутньому
23 вересня, 09:48
За словами Келлога, Трамп намагається дати дипломатії всі шанси
Келлог пояснив, чому Трамп постійно дає «два тижні» Путіну
20 вересня, 04:38
Трамп прокоментував порушення повітряного простору Естонії Росією
Трамп прокоментував порушення повітряного простору Естонії Росією
20 вересня, 00:32
Король Чарльз III та Трамп оглядають почесну варту під час візиту до Віндзорського замку 17 вересня 2025 року
Експертка з мови тіла проаналізувала взаємодію Трампа і короля Чарльза під час офіційної зустрічі
18 вересня, 02:36
Папа закликав не втрачати надію на добро та справжні цінності, які мають значення
Папа Римський заперечив можливість посередництва Ватикану між Росією і Україною
15 вересня, 17:17
Трамп у телефонній розмові з європейськими лідерами закликав їх якомога швидше скоротити закупівлі російської нафти
Трамп не збирається вводити санкції проти Росії – NYT
14 вересня, 16:38

Політика

Нетаньяху скликає уряд для затвердження мирної угоди з ХАМАС
Нетаньяху скликає уряд для затвердження мирної угоди з ХАМАС
ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем
ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем
Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану – Трамп
Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану – Трамп
Угода між Ізраїлем і ХАМАС може бути підписана сьогодні в Єгипті
Угода між Ізраїлем і ХАМАС може бути підписана сьогодні в Єгипті
Трамп впевнений, що закінчить війну в Україні
Трамп впевнений, що закінчить війну в Україні
Лекорню заявив, що Макрон призначить нового прем’єр-міністра Франції протягом 48 годин
Лекорню заявив, що Макрон призначить нового прем’єр-міністра Франції протягом 48 годин

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua