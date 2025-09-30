Головна Країна Події в Україні
Українські ССО знищили «очі» С-400 у Криму

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Українські ССО знищили «очі» С-400 у Криму
ССО України вразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 у Криму
фото: Вікіпедія

Ударні дрони Сил спеціальних операцій нейтралізували ключовий елемент російської системи ППО

 

У ніч на 30 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій України уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф” на тимчасово окупованій території АР Крим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ССО.

Радіолокаційна станція, яку уразили українські ССО, є основним елементом комплексу С-400, що відповідає за спостереження та наведення на цілі, включно на безпілотні літальні апарати. Без роботи цього елемента система втрачає боєздатність і не може ефективно протидіяти атакам.

Ударні дрони нейтралізували ключовий елемент російської системи ППО
Ударні дрони нейтралізували ключовий елемент російської системи ППО
Фото: Сили Спеціальних Операцій ЗСУ України

«Символічно, що дороговартісна система ППО ворога, націлена зокрема проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО. Радіолокаційна станція є «очима» комплексу С-400 «Тріумф», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Збройні Сили України завдали ракетного удару по Карачевському заводу «Електродеталь» у Брянській області Росії. Підприємство виготовляє продукцію для військово-промислового комплексу РФ, включно з електричними з’єднувачами, що застосовуються в авіакосмічній, приладобудівній та електронній галузях, а також у військовій техніці, літальних апаратах, антенах та базових станціях.

За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, 29 вересня 2025 року підрозділи ракетних військ та артилерії у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили пуск чотирьох ракет на відстань понад 240 км. Удар був націлений на зниження спроможностей окупаційної армії противника та нейтралізацію стратегічно важливого підприємства.

«Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з’єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів», – зазначили у Генштабі.

Зафіксовано вибухи та пожежу на території заводу, точні наслідки ураження уточнюються. Як відомо, у ніч на 29 вересня мешканці Брянської області повідомляли про потужні вибухи у місті Карачев. Інформація про масштабні пожежі підтверджує дані українського Генштабу.

Удар по Карачевському заводу є частиною системної роботи ЗСУ щодо ослаблення військово-промислового потенціалу РФ та ураження об’єктів, які постачають матеріали для російських збройних сил.

Теги: росія ЗСУ системи ППО

