До Сенату США подано резолюцію про конфіскацію активів РФ для України

Сенатор-республіканець закликав конфіскувати активи РФ на користь України

Сенатор-республіканець від Луїзіани Джон Кеннеді подав на розгляд Сенату США резолюцію S.Res.421, яка закликає конфіскувати активи Російської Федерації на користь України, передає «Главком».

Документ пропонує, щоб виконавча влада США та лідери країн «Групи семи» та Європейського Союзу забрали російські активи, які перебувають під юрисдикцією цих держав, і передавали ці кошти Україні.

Резолюція передбачає виплату не менше $10 млрд на місяць до повного використання конфіскованих активів.

Раніше повідомлялось, що група сенаторів США представила двопартійний законопроєкт про імплементацію REPO, який передбачає щоквартальну передачу Україні заморожених російських суверенних активів, що перебувають під юрисдикцією США.

У Конгресі США презентували новий законопроєкт, що ґрунтується на ухваленому у квітні 2024 року законі «Про відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців». Документ передбачає переведення близько $5 млрд російських активів у США на спеціальний рахунок із нарахуванням відсотків.

Згідно з текстом, президент США буде заохочений перерозподіляти щонайменше $250 млн з цього рахунку на користь України кожні 90 днів. Також законопроєкт закликає держсекретаря разом із міністром фінансів проводити дипломатичну кампанію, аби союзники США передавали Україні щонайменше 5% (близько $15 млрд) від заморожених російських активів щоквартально.