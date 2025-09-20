Зеленський летить у США. Ключові меседжі президента з закритої зустрічі з журналістами

Про переговори з Трампом, про ситуацію на фронті та операції на території РФ

Наступного тижня президент Зеленський у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН.

Перед візитом глава держави зібрав провідні українські та міжнародні медіа на зустріч у форматі офрек.

З того, що можна оприлюднювати, – ключове коротко своїми словами з деякими цитатами.

Візит у США

Буде зустріч з Трампом. Підготовлена основа для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа. Тепер завдання – переконати Трампа, аби Сполучені Штати Америки «були поруч». Попередню «обробку» Трампа днями проводив британський прем’єр. Є сподівання на результат.

Буде, ймовірно, зустріч перших леді. Олена і Меланія обговорюватимуть тему дітей.

Буде саміт з проблеми повернення українських дітей, викрадених Росією. На сьогодні є 38 делегацій, готових взяти участь.

Буде зустріч у форматі «Кримська платформа»: погоджена участь приблизно трьох десятків країн.

Про зустріч з Путіним. «Ми готові. Він не готовий». «Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції. Це друга тематика, яку я буду порушувати на зустрічі з президентом Трампом».

Ситуація на фронті

Покровськ. «Дай Бог, щоб все завершилось так, як воно зараз йде». «Русскі» хотіли оточити нас, але саме наші Збройні Сили роблять це. На сьогодні десь близько 330 кілометрів під нашим контролем, звільнено 160, і більше 170 зачищено від ворога. Ми розуміємо, що саме туди вони зараз будуть перекидати сили».

Куп’янськ. «Тривають жорсткі дії. Там у нас діють сильні підрозділи, вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити... Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені».

Сумщина. «Тривають наші активні дії, постійно є результати».

Запоріжжя. Звідси «вони все перекидають на Покровськ, Добропілля, щоб показати успіх»

З того, що дає надію

Окупаційне командування дурить Путіна. «Я бачив «руські» мапи. Їхні доповіді відрізняються дуже сильно від реальності. Там, де ми відновили положення, у «русскіх» на картах все навпаки. Про що це говорить? Що доповідь середньої ланки нагору у «русскіх» відрізняється від реальної ситуації».

Створення окремих штурмових військ

Зараз ці полки працюють разом з ДШВ, але вимагають окремого ставлення до себе і заслужили це. «Рішення є, запрацює все до кінця вересня. Сучасні штурмові війська із дроновою складовою. Авжеж вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують сильні задачі».

Україна має надлишок певних видів зброї. Потрібен «контрольований» експорт, бо бракує грошей. Один з прикладів – морські дрони. «Україна може виробляти їх набагато більше ніж є наших власних потреб». «Буде експорт як приватний, так і державний, але з контролем того, що у нас на складах».

Про позицію європейських партнерів, які досі мають справи з російським енергоімпортом

«Якщо Трамп буде робити серйозні кроки, він підштовхне деякі європейські держави, які займаються енергоекономікою з РФ. Ми вважаємо, що, наприклад, і словаки будуть близькі до цього. Всі дивляться на Сполучені Штати, на мій погляд. Орбан же не може залишитись наодинці».

Корейський сценарій завершення війни

«У нас точно інша історія, ніж з Кореєю». «Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. Тому кажуть – наприклад, президент Франції Макрон, – що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни».

Навіщо чоловіків 18-22 років випустили за кордон

«На наш погляд, діти, які закінчують школу та університет в Україні, мають більше шансів, якщо вони поїдуть, повернутися»

Чи будуть Польща і Україна збивати дрони разом узгоджено?

«Це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми і не розраховуємо». Але поки що російські провокації не наблизили сторони до такого рішення.

Бомбардування російських НПЗ

«Долітає трішки більше». «На сьогодні виробництво далекобійних дронів в Україні вийшло на рівень, коли все залежить виключно від фінансування».

Про «найефективнішу операцію на території РФ»

«Ми всі вважаємо, що логістична операція на сьогодні одна із найсильніших. Це коли аеропорти «русскіх» не працюють. Немає знищення цивільного населення – я говорю вам про реакцію партнерів».