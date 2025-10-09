Politico розповів про проблему українських виробників дронів

Китайське домінування у глобальному ланцюжку постачань створює критичну залежність, яка може стати проблемою для України

Українські виробники безпілотників нині працюють на межі своїх можливостей, однак більшість комплектуючих для дронів усе ще надходять із Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Як зазначає видання, саме китайське домінування у глобальному ланцюжку постачань створює критичну залежність, яка може стати проблемою не лише для України, а й для США та союзників по НАТО.

Згідно з новим дослідженням Інституту острова Зміїний, майже всі українські виробники безпілотників імпортують певні компоненти з Китаю. Більше половини компаній виготовляють корпуси літальних апаратів самостійно, однак лише 10% – датчики чи оптичні системи, необхідні для наведення та ураження цілей.

Ключові елементи – напівпровідники, силові транзистори, магніти, акумулятори та навігаційні чіпи –здебільшого мають китайське походження. При цьому Китай, який підтримує союзницькі відносини з Росією, фактично контролює доступ до матеріалів, що дозволяють створювати дрони – від акумуляторів до сировини для виробництва.

У звіті наголошується, що вразливість України у цьому питанні аналогічна до тієї, з якою стикаються програми НАТО. Ті ж китайські магніти та чіпи використовуються не лише в українських безпілотниках, а й у ракетних системах, радарах і бронетехніці західних армій. Це означає, що Пекін може у будь-який момент обмежити експорт, уповільнити поставки або повністю перекрити доступ, поставивши під загрозу західне виробництво.

«Ця вразливість шкодить усім, і це те, на чому ми, західні суспільства, повинні зосередитися», – підкреслила Вікторія Гончарук, керівниця відділу оборонних технологій Інституту острова Зміїний.

У квітні Китай запровадив жорсткі обмеження на експорт рідкісноземельних елементів – неодиму та самарію, що використовуються для виготовлення потужних магнітів. Це спричинило зростання цін у 60 разів і глобальне уповільнення постачань.

Імпорт літій-іонних акумуляторів в Україну у 2024 році сягнув 56 млн одиниць – у дев’ять разів більше, ніж у 2021-му. Українські підприємства активно формують запаси на випадок подальших обмежень.

Найбільший у Європі виробник двигунів для дронів Motor-G виготовляє близько 100 тис. одиниць на місяць, але й надалі закуповує високоякісні магніти та мідний дріт у Китаї.

«Понад 70% компаній, з якими ми спілкувалися, хочуть замінити китайські компоненти й готові платити дорожче за європейські, американські або локальні аналоги», – наголосила Гончарук.

Попри це, близько 90% тепловізорів, що продаються в Україні, досі виготовляються у Китаї. Вітчизняні розробники, серед яких Odd Systems, SeekUAV, Oko Camera та Ochi Nochi, уже випускають власні моделі, зокрема Kurba-256, однак їх поки недостатньо, а іноземні альтернативи коштують у 3-5 разів дорожче й потребують місяців для постачання.

Серед головних труднощів українські компанії називають високу вартість деталей, проблеми з логістикою та митні затримки.

У звіті Інституту пропонується кілька кроків для подолання залежності:

розширити спільні науково-дослідні програми з країнами НАТО;

створити регіональний консорціум із виробництва магнітів і акумуляторів;

запровадити «реєстр надійних компонентів», який допоможе українським компаніям купувати не китайські деталі.

Як повідомлялося, Україна розробила безпілотний надводний корабель, який може нести кілька оптоволоконних дронів у відкидних відсіках на корпусі – така система не має аналогів у світі.

Згідно з матеріалом, атаки на порти Туапсе та Новоросійськ стали першими випадками застосування оптоволоконних дронів, запущених із моря. Раніше, в грудні минулого року, ВМС ЗСУ демонстрували кадри, де морські дрони-носії класу «Магура» виводять FPV‑дрони з внутрішніх відсіків, натякаючи на такі можливості.