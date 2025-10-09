Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Politico розповів про проблему українських виробників дронів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Politico розповів про проблему українських виробників дронів
Майже всі українські виробники безпілотників імпортують певні компоненти з Китаю
фото: Генштаб ЗСУ

Китайське домінування у глобальному ланцюжку постачань створює критичну залежність, яка може стати проблемою для України

Українські виробники безпілотників нині працюють на межі своїх можливостей, однак більшість комплектуючих для дронів усе ще надходять із Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Як зазначає видання, саме китайське домінування у глобальному ланцюжку постачань створює критичну залежність, яка може стати проблемою не лише для України, а й для США та союзників по НАТО.

Згідно з новим дослідженням Інституту острова Зміїний, майже всі українські виробники безпілотників імпортують певні компоненти з Китаю. Більше половини компаній виготовляють корпуси літальних апаратів самостійно, однак лише 10% – датчики чи оптичні системи, необхідні для наведення та ураження цілей.

Ключові елементи – напівпровідники, силові транзистори, магніти, акумулятори та навігаційні чіпи –здебільшого мають китайське походження. При цьому Китай, який підтримує союзницькі відносини з Росією, фактично контролює доступ до матеріалів, що дозволяють створювати дрони – від акумуляторів до сировини для виробництва.

У звіті наголошується, що вразливість України у цьому питанні аналогічна до тієї, з якою стикаються програми НАТО. Ті ж китайські магніти та чіпи використовуються не лише в українських безпілотниках, а й у ракетних системах, радарах і бронетехніці західних армій. Це означає, що Пекін може у будь-який момент обмежити експорт, уповільнити поставки або повністю перекрити доступ, поставивши під загрозу західне виробництво.

«Ця вразливість шкодить усім, і це те, на чому ми, західні суспільства, повинні зосередитися», – підкреслила Вікторія Гончарук, керівниця відділу оборонних технологій Інституту острова Зміїний.

У квітні Китай запровадив жорсткі обмеження на експорт рідкісноземельних елементів – неодиму та самарію, що використовуються для виготовлення потужних магнітів. Це спричинило зростання цін у 60 разів і глобальне уповільнення постачань.

Імпорт літій-іонних акумуляторів в Україну у 2024 році сягнув 56 млн одиниць – у дев’ять разів більше, ніж у 2021-му. Українські підприємства активно формують запаси на випадок подальших обмежень.

Найбільший у Європі виробник двигунів для дронів Motor-G виготовляє близько 100 тис. одиниць на місяць, але й надалі закуповує високоякісні магніти та мідний дріт у Китаї.

«Понад 70% компаній, з якими ми спілкувалися, хочуть замінити китайські компоненти й готові платити дорожче за європейські, американські або локальні аналоги», – наголосила Гончарук.

Попри це, близько 90% тепловізорів, що продаються в Україні, досі виготовляються у Китаї. Вітчизняні розробники, серед яких Odd Systems, SeekUAV, Oko Camera та Ochi Nochi, уже випускають власні моделі, зокрема Kurba-256, однак їх поки недостатньо, а іноземні альтернативи коштують у 3-5 разів дорожче й потребують місяців для постачання.

Серед головних труднощів українські компанії називають високу вартість деталей, проблеми з логістикою та митні затримки.

У звіті Інституту пропонується кілька кроків для подолання залежності:

  • розширити спільні науково-дослідні програми з країнами НАТО;
  • створити регіональний консорціум із виробництва магнітів і акумуляторів;
  • запровадити «реєстр надійних компонентів», який допоможе українським компаніям купувати не китайські деталі.

Як повідомлялося, Україна розробила безпілотний надводний корабель, який може нести кілька оптоволоконних дронів у відкидних відсіках на корпусі – така система не має аналогів у світі. 

Згідно з матеріалом, атаки на порти Туапсе та Новоросійськ стали першими випадками застосування оптоволоконних дронів, запущених із моря. Раніше, в грудні минулого року, ВМС ЗСУ демонстрували кадри, де морські дрони-носії класу «Магура» виводять FPV‑дрони з внутрішніх відсіків, натякаючи на такі можливості.

Теги: Китай безпілотник дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін і Сі Цзіньпін на військовому параді у Китаї, 3 вересня 2025 року
У Трампа гальм для Путіна немає. А хто сказав, що є у Сі?
15 вересня, 12:30
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Контрнаступ на Донбасі та ще більше пекельних ударів вглиб Росії. Дві години з Сирським: головні тези
26 вересня, 13:17
Ключовим досягненням стала гібридна структура, що поєднує напівпровідникові полімери з еластичною гумою
У Китаї розроблено тканину для зарядки гаджетів у кишені
10 вересня, 19:54
Польща та Україна готуються підписати угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій
Міноборони Польщі анонсує угоду з Україною щодо дронів
18 вересня, 14:40
За словами єврокомісара, вторгнення російських дронів у Польщу викрило прогалини в оборонній здатності Європи та НАТО
Брюссель запросив Україну на переговори щодо «стіни дронів», аби захиститися від РФ
19 вересня, 07:19
Комунальники ліквідовують наслідки поблизу пошкоджених будинків
Ранкова атака на Миколаїв: місцева влада розповіла про наслідки
20 вересня, 13:12
За словами чиновника, подібні провокації становлять загрозу для Данії
«Гібридна атака». Міністр оборони Данії прокоментував провокації з дронами
25 вересня, 12:31
Мінʼюст хоче стягнути в дохід держави корпоративні та майнові права підприємства
Залучене до виробництва «Гераней». Мінʼюст подав позов проти білоруського підприємства
3 жовтня, 18:07
Раніше на перетин каньйону необхідно було близько двох годин, тепер же перетнути його можна усього за дві хвилини
У Китаї офіційно відкрито найвищий міст у світі
28 вересня, 22:05

Події в Україні

Politico розповів про проблему українських виробників дронів
Politico розповів про проблему українських виробників дронів
Росія вдарила по Запорізькому району: є пошкодження та постраждалий
Росія вдарила по Запорізькому району: є пошкодження та постраждалий
Сумщина під масованими атаками дронів і авіабомб: є загиблі та поранені
Сумщина під масованими атаками дронів і авіабомб: є загиблі та поранені
Росія пошкодила інфраструктурний обʼєкт у Запорізькому районі
Росія пошкодила інфраструктурний обʼєкт у Запорізькому районі
Лінія фронту станом на 8 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 8 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Уряд зафіксував ціну на газ, Зеленський погодив нові операції СБУ. Головне за 8 жовтня
Уряд зафіксував ціну на газ, Зеленський погодив нові операції СБУ. Головне за 8 жовтня

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua