Трамп розповів, за якої умови Путін завершить війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Трамп розповів, за якої умови Путін завершить війну
Путін захопив частину України і забере її, вважає Трамп
фото з відкритих джерел

Президент США заявив, що не може передати всю зброю Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін захопив певну частину території України, тому забере її. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

Зокрема, у Трампа запитали, чи відчув він, що Путін готовий або відкритий до ідеї закінчити війну, не захоплюючи значну частину території України. Відповідь лідера США була такою: «Ну, він щось захопить. Я маю на увазі, що вони воювали, і в нього багато території. Я маю на увазі, що він захопив певну територію», – сказав Трамп.

Також президент США заявив, що не може передати всю зброю Україні, яку країна хоче отримати, оскільки Вашингтон сам потребує її. Він додав, що не може ставити Сполучені Штати під загрозу.

«Розумієте, ми не можемо віддати всі наші озброєння Україні. Ми просто не можемо цього зробити. Я був дуже добрий до президента Зеленського і до України, але ми не можемо віддавати все, тому що у нас самих буде недостатньо. Я не хочу цього робити. Я не можу поставити під загрозу Сполучені Штати», – резюмував глава Білого дому.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російським окупантам нічого не подарують та нічого не забудуть – ані територій, ані іншого. Україна та союзники тільки посилять тиск на Росію, щоб домогтися справедливого миру.

Заява з’явилася на тлі інформації американських медіа про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до територіальних поступок в Україні. Як повідомило The Washington Post, Путін у розмові з Трампом вимагав від України повний контроль над Донеччиною в обмін на вихід армії РФ із Запорізької та Херсонської областей. Саме таку пропозицію Путін нібито зробив Трампу.

Раніше повідомлялось, що якщо Путіну вдасться отримати контроль над усією Донеччиною в рамках переговорів, це покращить позиції Росії для потенційного наступу на Харківщину та Дніпропетровщину. Натомість Україна змушена буде поспіхом формувати нові оборонні лінії, інколи в невигідних для себе районах.

До слова, російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом заявляв, що йому вдасться захопити Донецьку область до кінця року. 

Згідно з прогнозом, The Economist, за умови збереження теперішніх темпів просування російська окупаційна армія не зможе захопити територію України у найближчі 100 років. 

Під час так званого «літнього наступу», який тривав від травня цього року, військам держави-агресорки вдалося окупувати тільки 0,4% української території.

При цьому ключові міста на Донеччині – Покровськ та інші – досі контролюються українськими військами.

