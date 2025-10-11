Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дрони атакували нафтопереробний завод в Башкортостані за 1400 км від України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували нафтопереробний завод в Башкортостані за 1400 км від України
Після вибухів на території «Башнафта-УНПЗ» туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом підійнявся стовп чорного диму
фото: СБУ

Загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6

Зранку, 11 жовтня, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ влаштували «бавовну» на нафтопереробному заводі «Башнафта-УНПЗ». Він розташований у місті Уфа, Башкортостан, за 1400 км від України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.

Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів РФ і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами російську армію.

Зазначається, що після вибухів на територію «Башнафта-УНПЗ» почала з'їжджатися пожежна техніка, а над заводом підійнявся стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників ЦСО «А» СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

«Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані – за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у російському селищі Матвєєв Курган Ростовської області БпЛА атакували, імовірно, нафтобазу. Нафтобаза «Матвєєв-Курган» постачає пальне організаціям різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.

До слова, у ніч на 9 жовтня Сили оборони уразили Коробковський газопереробний завод та лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Єфімовка» у Волгоградській області.

Читайте також:

Теги: СБУ нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За матеріалами справи, у Москві Клименко заснував фінансово-промислову групу
Ексміністр часів Януковича отримав підозру від СБУ
11 вересня, 16:46
Російські винищувачі порушили зону безпеки біля польської нафтоплатформи в Балтиці
Російські винищувачі порушили зону безпеки біля польської нафтоплатформи в Балтиці
19 вересня, 23:51
Трамп зазначив, що це створює додатковий економічний тиск на Росію
Я розчарований Путіним. Трамп розповів, як планує зупинити війну в Україні
21 вересня, 11:52
Чи зможе НАТО захистити східні кордони без підтримки США? Аналіз Financial Times
Чи зможе НАТО захистити східні кордони без підтримки США? Аналіз Financial Times
23 вересня, 03:36
У Росії гучно
Краснодарський край атаковано безпілотниками
25 вересня, 04:39
У вересні чотири НПЗ Росії зупинили роботу після ударів БпЛА
У вересні чотири НПЗ Росії зупинили роботу після ударів БпЛА
1 жовтня, 04:21
Прокурори та слідчі поліції продовжують роботу на місці події
Атака на Харківщину: Росія вбила 88-річну жінку, яка пережила Другу світову війну
2 жовтня, 08:20
Криворог виступає за клуб шостої ліги Іспанії «Моєте»
Російський футболіст поскаржився, що в Іспанії «багато африканців і брудних приїжджих»
24 вересня, 14:52
Науфал був одним із найобдарованіших гімнастів Індонезії
19-річний індонезійський гімнаст загинув після травми на тренувальному зборі у Росії
26 вересня, 17:41

Соціум

Дрони атакували нафтопереробний завод в Башкортостані за 1400 км від України
Дрони атакували нафтопереробний завод в Башкортостані за 1400 км від України
У Підмосков'ї загорівся склад (відео)
У Підмосков'ї загорівся склад (відео)
Вибух на військовому заводі у США: 18 людей вважаються зниклими безвісти
Вибух на військовому заводі у США: 18 людей вважаються зниклими безвісти
Лауреатка Нобелівської премії миру неочікувано присвятила її Трампу
Лауреатка Нобелівської премії миру неочікувано присвятила її Трампу
Одна з країн оголосила про депортацію 841 росіянина: причина
Одна з країн оголосила про депортацію 841 росіянина: причина
Давно забутий сорт кави може стати альтернативою арабіці
Давно забутий сорт кави може стати альтернативою арабіці

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua