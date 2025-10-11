Дрони атакували нафтопереробний завод в Башкортостані за 1400 км від України

Після вибухів на території «Башнафта-УНПЗ» туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом підійнявся стовп чорного диму

Загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6

Зранку, 11 жовтня, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ влаштували «бавовну» на нафтопереробному заводі «Башнафта-УНПЗ». Він розташований у місті Уфа, Башкортостан, за 1400 км від України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.

Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів РФ і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами російську армію.

Зазначається, що після вибухів на територію «Башнафта-УНПЗ» почала з'їжджатися пожежна техніка, а над заводом підійнявся стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників ЦСО «А» СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

«Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані – за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у російському селищі Матвєєв Курган Ростовської області БпЛА атакували, імовірно, нафтобазу. Нафтобаза «Матвєєв-Курган» постачає пальне організаціям різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.

До слова, у ніч на 9 жовтня Сили оборони уразили Коробковський газопереробний завод та лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Єфімовка» у Волгоградській області.