Головна Світ Політика
search button user button menu button

ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем
ХАМАС дав позитивну відповідь на пропозицію припинення вогню
фото з відкритих джерел

Угода між ХАМАС та Ізраїлем включає виведення ізраїльських військ, постачання гуманітарної допомоги та обмін полоненими

Угруповання ХАМАС заявило про досягнення домовленості, яка передбачає припинення бойових дій у секторі Газа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Al Mayadeen.

Зазначається, що угода включає виведення ізраїльських військ, постачання гуманітарної допомоги та обмін полоненими.

За інформацією The Times of Israel, звільнення ізраїльських заручників заплановано на суботу.

Повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і палестинський рух ХАМАС погодилися на перший етап американського мирного плану. 

«Я з великою гордістю оголошую, що Ізраїль і ХАМАС обидва погодилися на перший етап нашого Мирного плану», – заявив Трамп.

За його словами, угода передбачає повне звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ до погодженої лінії. Президент назвав це першим кроком до «сильного, міцного та вічного миру».

Раніше державний секретар США Марко Рубіо підійшов до президента Дональда Трампа й передав йому записку з текстом: «Вам слід якнайшвидше затвердити допис у Truth Social, щоб ви могли першим оголосити про угоду».

Після цього американський лідер заявив журналістам, що отримав повідомлення про «дуже близьке» до завершення врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, яке включає звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Гази.

«Держсекретар щойно передав мені записку, в якій зазначено, що ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути», – сказав Трамп.

Нагадаємо, представники ХАМАС прибули до Єгипту в понеділок, 6 жовтня, для переговорів з Ізраїлем. Переговори за посередництва США були зосереджені на припиненні дворічної війни в Газі і звільненні заручників згідно з 20-пунктним планом, запропонованим президентом США Дональдом Трампом.

Ізраїль, згідно з планом Трампа, вимагає роззброєння палестинського угруповання. ХАМАС наполягає, що це неможливо, доки Ізраїль не припинить окупацію та не буде створена Палестинська держава.

Раніше повідомлялося, що угруповання ХАМАС погодилося передати свою зброю органу під міжнародним наглядом. США надали ХАМАСу гарантії, що Ізраїль не відновить війну та виведе підрозділи Армії оборони Ізраїлю з сектору Гази.

Теги: Ізраїль обмін полоненими ХАМАС переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі 23 вересня 2025 року
Від Трампа такого не очікували. Що ж сталося?
24 вересня, 10:39
У серпні Трамп заявляв, що є американські покупці, які зацікавлені в придбанні застосунку
Трамп знову відтермінує продаж TikTok у США – Reuters
15 вересня, 03:47
Єврокомісія скоро представить свій 19-й пакет санкцій
Глава Єврокомісії пообіцяла представити 19-й пакет санкцій проти Росії
17 вересня, 00:25
Президент Сирії Ахмад аш-Шараа прибув до Вашингтона
Історичний візит: лідер Сирії вперше за 58 років прибув до США
22 вересня, 03:48
Венс: Якщо росіяни відмовляться вести мирні переговори щодо України, це буде дуже погано для їхньої країни
Венс заявив, що Трамп стає ще більш нетерплячим щодо Росії
24 вересня, 23:09
Віткофф зазначає, що США представили 21-пунктний мирний план лідерам кількох країн Близького Сходу
США підготували мирний план для Ізраїлю та ХАМАС
25 вересня, 00:13
Авіаудари вразили багатоповерхову будівлю під назвою Мекка в районі Південного Риму в місті Газа
Армія Ізраїлю зруйнувала найвищу вежу в місті Газа (відео)
29 вересня, 10:10
Активісти біля Міністерства закордонних справ в Афінах
У декількох країнах пройшли протести на підтримку флотилії, яку перехопив Ізраїль
2 жовтня, 02:16
Наразі питання відсторонення ізраїльських команд від участі в турнірах УЄФА не стоїть на порядку денному
Стала відома позиція УЄФА щодо відсторонення ізраїльських команд – ЗМІ
24 вересня, 14:13

Політика

Нетаньяху скликає уряд для затвердження мирної угоди з ХАМАС
Нетаньяху скликає уряд для затвердження мирної угоди з ХАМАС
ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем
ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем
Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану – Трамп
Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану – Трамп
Угода між Ізраїлем і ХАМАС може бути підписана сьогодні в Єгипті
Угода між Ізраїлем і ХАМАС може бути підписана сьогодні в Єгипті
Трамп впевнений, що закінчить війну в Україні
Трамп впевнений, що закінчить війну в Україні
Лекорню заявив, що Макрон призначить нового прем’єр-міністра Франції протягом 48 годин
Лекорню заявив, що Макрон призначить нового прем’єр-міністра Франції протягом 48 годин

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua