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    Вінничанка записала пісню про коронавірус

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    Вінничанка записала пісню про коронавірус

    Пісня про коронавірус від Вікторії Ільчишеної

    Інструкцію щодо запобігання інфікування коронавірусом записала у вигляді пісні вінничанка Вікторія Ільчишена.

    Відео твору дівчина виклала у соціальній мережі Facebook.

    «Пісня про коронавірус. Поділися інструкцією поведінки в цей нелегкий час зі своїми друзями! З гумором для настрою», -  написала Вікторія.  

    Як повідомлялося, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

    Нагадаємо, медики з Гонконгу назвали важкі наслідки пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусом нового типу. За їх словами, у пацієнтів, що вилікувалися, можуть спостерігатися погіршення функцій легенів і задуха при швидкій ходьбі.
    здоров'я жінка вінничани вірус коронавірус
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