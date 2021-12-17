Зеленський призначив стипендії 14 політв’язням Кремля

Президент призначив стипендії на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Еміру-Усеіну Куку, Серверу Мустафаєву, Сейрану Салієву, Владиславу Єсипенку

Президент України Володимир Зеленський призначив 14 українським політв’язням Кремля державні стипендії імені Левка Лук'яненка. Відповідні укази №662/2021 і №663/2021 опубліковано на сайті глави держави.

Президент призначив стипендії на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Еміру-Усеіну Куку, Серверу Мустафаєву, Сейрану Салієву, Владиславу Єсипенку.

Крім того, строком на один рік стипендії призначено Станіславу Асєєву, Віталію Буянову, Анатолію Ковальському, Ігорю Козловському, Ігорю Мовенку, Анастасії Мухіній, Олені Сорокіній, Олександру Тимофєєву, Марині Чуйковій, Андрію Щекуну.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє, що стипендії імені Левка Лук’яненка за грудень отримало троє «бранців Кремля».

Державна стипендія імені Левка Лук’яненка призначається у розмірі трьох прожиткових мінімумів щомісячно для українських громадян, що незаконно затримані та утримуються Російською федерацією чи окупаційною адміністрацією Рф, яка встановила та здійснює загальний контроль на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і АР Крим у зв’язку з громадською або політичною діяльністю цих осіб.

Після звільнення з незаконного ув’язнення політичні «в’язні Кремля» отримують державну стипендію протягом року.

До слова, в окупованому Криму в Сімферополі так звані «поліцейські» затримали більше 30 кримських татар, які зібралися біля спецприймальника, щоб зустріти адвоката Едема Семедляєва, який відбував адміністративний арешт.