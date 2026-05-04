Міноборони Росії лякає страшним ударом по центру Києва 9 травня

Російський диктатор реально наляканий

Але нам не потрібно цього особливо боятися. І ось чому:

1. Путін, схоже досі не отримав гарантій від США в тому, що Вашингтон не допустить удару по Москві 9.05.2026. Розмова з Трампом, як мінімум, поки не допомогла Путіну

2. Путін реально наляканий і заява Міноборони виглядає жалюгідною.

3. Будь-який удар крім ядерного – не матиме жодного значення. Бо ми за ці роки пережили сотні масованих ударів. Вони були до цього 9 травня. Вони, на жаль, будуть і після цього 9 травня.

4. А тепер найголовніше: ядерний удар Путін не зробить. Не зробить, бо він сц@кун. Він розуміє, що ядерний удар – це кінець його правління.