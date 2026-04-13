Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Поразка «Фідес». Чи посадять Орбана?

glavcom.ua
Орбан побудував свою кампанію на ненависті до України та критиці Брюсселю. Ця ставка не спрацювала
Чи зміниться політика як Угорщини щодо України?

Угорці стомилися від Орбана. А в нього вистачило розуму визнати поразку без вулиці та силовиків. Зрештою, розрив був настільки відчутним, що не визнати це можна було б лише в диктатурі.

Чому програв Орбан?

Орбан побудував свою кампанію на ненависті до України та критиці Брюсселю. Ця ставка не спрацювала, бо навіть виборець Орбана не бачить своє майбутнє поза ЄС. А антиукраїнськість історично не має вагомого підґрунтя в Угорщині. Паралельно, вся ця антиукраїнськість розбудила антиросійськість угорців, яка має глибоке історичне коріння.

Все це було помножене на втому від Орбана, яку посилила істерія останніх днів, яку розвели технологи Орбана. Власне ця істерія дозволяє Тисі отримати конституційну більшість, яка не була очевидною з соціологічних досліджень.

Чи є поразка Орбана поразкою Росії?

Поразка Орбана стала третім підряд масштабним провалом Росії на виборах (перед цим були поразки в Румунії та Молдові). Це, безумовно, величезний плюс, але Росія нікуди не поділася з Європи і продовжить грати свої ігри, заграючи зі своїми проксі. Ціль Росії була і залишається одна: ослаблення (розвал) ЄС. І тут їхніми союзниками залишатимуться Трамп та Китай.

У той же час, як мінімум, на певний період часу Росія втратить союзника такого рівня. Окрім того, поразка Орбана різко ослаблює Фіцо та інших політиків, які використовують проросійські наративи. При цьому головні сподівання РФ зараз тримаються на вірі в довгу війну в Ірані.

Така війна, теоретично, може призвести до дефіциту енергоносіїв в ЄС і тому вже запущена велика інформаційна кампанія: купуйте російські енергоносії і знімайте з Росії санкції. Не думаю, що росіянам вдасться похитнути ситуацію в ЄС найближчим часом, але ігри навколо цього будуть вестися активно. Ще раз хочу наголосити: Фіцо без Орбана не зможе стати лідером антиукраїнськості і антиєвропейськості в Європі. Зараз росіяни будуть все більше переключатися на стару Європу.

Чи зміниться політика як Угорщини щодо України?

Тут нема однозначної відповіді. З однієї сторони ми точно отримаємо кредит в 90 млрд, який блокував Орбан. З іншої, масштаб антиукраїнської істерії не дозволить Мадяру різко змінювати політику щодо України. Але градус протистояння із різко негативного точно опуститься до нейтрально-негативного чи навіть нейтрального.

Чи посадять Орбана?

Це питання домовленостей між Орбаном і Мадяром. Якщо вони є – садити не будуть. Нема – можуть почати доволі масштабні процеси люстрації. Взагалі, дуже важливим буде питання зачистки старих орбанівських еліт. Чи піде Мадяр на велику люстрацію – це питання важливіше за те, чи посадять Орбана. Окремо варто звернути увагу на те, що в питанні можливого арешту Орбана вагому роль відіграватиме фактор Трампа.

Які висновки робитиме Путін?

Нічого нового. Головне – не надавати суспільству будь-якої субʼєктності. У Путіна доволі складна ситуація в тому плані, що він змінює суспільний договір, де він забирає залишки субʼєктності не лише в народу, але й більшості еліт. При цьому, він вимагає від політичного блоку Кремля забезпечити рівень народної любові на попередньому рівні (не нижче 60%). Цю задачу при погіршенні економічного становища виконати нереально.

Головне питання: чи зможуть (якщо зможуть в яких часових проміжках) силовики настільки ослабити Кірієнка, щоб самим очолити «політичну систему». Це, мені здається, зараз головна внутрішньовидова боротьба російських еліт. Але поки, на стороні Кірієнка стоїть Путін. І він, схоже, боїться його змінювати.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Вадим Денисенко

Поразка «Фідес». Чи посадять Орбана?
Поразка «Фідес». Чи посадять Орбана?
Життя зі слабким Трампом: що це означає для України
Життя зі слабким Трампом: що це означає для України
Удар по гаманцю Путіна: Україна перекриває нафтовий кисень
Удар по гаманцю Путіна: Україна перекриває нафтовий кисень
Що насправді відбувається з інтернетом у Росії та чого чекати Україні
Що насправді відбувається з інтернетом у Росії та чого чекати Україні
Орбан уже «перемагає»: як Кремль розігрує угорські вибори
Орбан уже «перемагає»: як Кремль розігрує угорські вибори
Як Кремль набирає армію – і чому це тривожний сигнал
Як Кремль набирає армію – і чому це тривожний сигнал

