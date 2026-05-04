Перемир’ю на 9 травня таки бути, але Кремль виставив ультиматум

Єгор Голівець
У Москві пообіцяли «тишу» на два дні й одночасно пригрозили ударом по Києву

Росія оголосила перемир’я з Україною на 8-9 травня, але водночас пригрозила масованим ракетним ударом по центру Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони РФ.

У російському відомстві також заявили, що очікують від України аналогічних дій. Водночас там пригрозили жорсткою відповіддю у разі спроб зірвати святкування 9 травня у Москві.

«У разі спроб «київського режиму» реалізувати свої злочинні плани з метою зриву відзначення 81-ї річниці перемоги у «великій вітчизняній війні», збройні сили РФ завдадуть відповідного, масованого ракетного удару по центру Києва», – йдеться у заяві.

Крім того, російська сторона закликала мешканців Києва та співробітників іноземних дипломатичних установ «своєчасно залишити місто».

У Міноборони РФ також згадали заяви президента України Володимира Зеленського про можливість появи українських дронів у небі над Москвою під час параду. Російська влада пообіцяла «вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки».

Раніше повідомлялося, що ідею короткого перемир’я на 9 травня обговорювали під час телефонної розмови диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. За словами помічника глави Кремля Юрія Ушакова, саме після цієї розмови тема отримала публічне продовження.

Водночас у Кремлі заявили, що рішення про перемир’я можуть ухвалити в односторонньому порядку, без погодження з українською стороною.

Нагадаємо, у російській столиці готуються до безпрецедентних обмежень роботи мобільних мереж у період травневих свят. За повідомленнями джерел у телеком-галузі та розсилок операторів, мешканці Москви можуть залишитися без доступу до мережі та навіть можливості надсилати SMS.

