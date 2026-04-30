Путін «благословив» Кадирова на новий термін очільника Чечні (відео)

glavcom.ua
Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі в Кремлі підтримав кандидатуру Рамзана Кадирова на черговий термін на посаді очільника Чеченської Республіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

«Благословення» Путіна

На зустрічі Путін відзначив «кардинальні зміни» в Чечні, назвавши це особистою заслугою Рамзана Кадирова.

«Сподіваюся, що жителі республіки підтримають вас, під вашим керівництвом багато зроблено в республіці, вона за останні роки просто кардинально змінилася», – сказав Путін.

У відповідь Кадиров запевнив Путіна у беззаперечній відданості, використавши своє традиційне формулювання про «піхотинця». «Я буду продовжувати служити вам як піхотинець і ніколи не підведу», – заявив Кадиров.

Зауважимо, Кадиров ще у лютому заявляв, що висуне свою кандидатуру на чергових виборах, якщо це підтримає Путін.

Вибори глави Чечні відбудуться в Єдиний день голосування – 20 вересня 2026 року. Глава республіки обирається шляхом прямого таємного голосування громадян терміном на п'ять років. Офіційне призначення виборів має відбутися в червні 2026 року після відповідного указу президента РФ.

Терміни Кадирова

Рамзан Кадиров фактично перебуває при владі в Чечні вже понад 19 років, а вибори у 2026 році стануть для нього початком п'ятого офіційного терміну на посаді глави республіки.

Період до «президентства»: З 2005 по 2007 рік він обіймав посади віцепрем'єра та голови уряду Чечні, фактично керуючи регіоном ще за життя або відразу після смерті батька, Ахмата Кадирова.

  • 1-й термін (2007–2011): Був призначений парламентом Чечні за поданням Володимира Путіна. Тоді посада ще називалася «Президент Чеченської Республіки».
  • 2-й термін (2011–2016): Знову затверджений парламентом за поданням Дмитра Медведєва. Саме в цей період назву посади було змінено на «Глава Чеченської Республіки», оскільки Кадиров заявив, що «президент у країні має бути лише один».
  • 3-й термін (2016–2021): Перші для нього прямі вибори (після повернення такої процедури в РФ), де він отримав понад 97% голосів.
  • 4-й термін (2021 – нині): Переобраний у вересні 2021 року з результатом у 99,7% голосів. Цей термін триває до виборів у вересні 2026 року.

«Главком» писав, що глава Чечні Рамзан Кадиров поповнив свою колекцію нагород черговим специфічним трофеєм. Цього разу він отримав орден I ступеня «За особливий внесок у розвиток цементної промисловості РФ». Це не перша подібна відзнака в арсеналі чеченського лідера. Раніше він уже отримував нагороди за «заслуги» у сферах охорони здоров’я (зокрема стоматології), освіти та сільського господарства, що регулярно стає приводом для обговорень у мережі.

У серпні 2025 року журналісти підрахували, що Рамзан Кадиров з початку російської операції в Україні 2022 року отримав понад 30 нагород, друге місце за кількістю нагород посідає його син Адам, а третє – дочка Айшат. Так, його 18-річний син Адам Кадиров уже має понад 16 медалей та орденів, більшість із яких отримані після публічного скандалу з побиттям затриманого в СІЗО.

Також останні кілька років у медіа та соцмережах регулярно ширяться чутки про те, що Кадиров важко хворий. За непідтвердженою інформацією, йому ще у 2019 році діагностували некроз підшлункової залози.

Читайте також

Зеленський готовий відвідати будь-яку столицю, крім Москви і Білорусі, для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним
Ердоган зробив заяву про переговори Зеленського з Путіним
23 квiтня, 02:32
Путін згадав про шкарпетки на Дні святкування муніципальної влади
Путін знайшов пояснення «перемогам» Росії: справа у шкарпетках
21 квiтня, 16:08
Лідер «Прогресивної Болгарії» Румен Радев
На парламентських виборах у Болгарії підраховано 78% голосів: хто лідирує
20 квiтня, 11:11
Україна просить Туреччину розглянути можливість організації зустрічі на рівні президента Зеленського і Путіна
Переговори з РФ: Україна звернулася до Туреччини за допомогою
19 квiтня, 16:58
Рамзан Кадиров отримав чергову нагороду
Кадиров отримав черговий орден: до чого тут цементна промисловість (відео)
14 квiтня, 20:28
Туск зателефонував Мадяру після перемоги на виборах
«Можливо, я радію ще більше, ніж ви». Прем'єр Польщі відреагував на перемогу Мадяра
13 квiтня, 11:41
Лідер партії «Тиса» (по центру) оголосив про розворот зовнішньої політики Угорщини
«Угорщина знову стане надійним партнером у ЄС і НАТО». Мадяр зробив перші заяви після перемоги на виборах
13 квiтня, 10:28
Національній виборчій комісії опублікували дані, згідно з якими, явка станом на 18:30 склала 77,80%
В Угорщині закрилися виборчі дільниці, явка досягла рекордно високого рівня
12 квiтня, 21:16
Путін розширив вплив в Африці через нову владу Мадагаскару
Путін знайшов нового стратегічного партнера: про яку країну мова
8 квiтня, 15:51

Політика

Трамп перейменував Ормузьку протоку і показав мапу
Трамп перейменував Ормузьку протоку і показав мапу
Путін «благословив» Кадирова на новий термін очільника Чечні (відео)
Путін «благословив» Кадирова на новий термін очільника Чечні (відео)
Пентагон оприлюднив витрати у війні на Близькому сході
Пентагон оприлюднив витрати у війні на Близькому сході
Європарламент зробив крок до покарання за агресію РФ
Європарламент зробив крок до покарання за агресію РФ
Трамп досі марить Гренландією? США направили посланця на острів
Трамп досі марить Гренландією? США направили посланця на острів
Другий Орбан? Мадяр озвучив ультиматум Україні щодо початку переговорів з ЄС
Другий Орбан? Мадяр озвучив ультиматум Україні щодо початку переговорів з ЄС

Новини

Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
