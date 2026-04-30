Путін «благословив» Кадирова на новий термін очільника Чечні (відео)

Рамзан Кадиров підтвердив свою готовність балотуватися на п'ятий термін

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі в Кремлі підтримав кандидатуру Рамзана Кадирова на черговий термін на посаді очільника Чеченської Республіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

«Благословення» Путіна

На зустрічі Путін відзначив «кардинальні зміни» в Чечні, назвавши це особистою заслугою Рамзана Кадирова.

«Сподіваюся, що жителі республіки підтримають вас, під вашим керівництвом багато зроблено в республіці, вона за останні роки просто кардинально змінилася», – сказав Путін.

У відповідь Кадиров запевнив Путіна у беззаперечній відданості, використавши своє традиційне формулювання про «піхотинця». «Я буду продовжувати служити вам як піхотинець і ніколи не підведу», – заявив Кадиров.

Зауважимо, Кадиров ще у лютому заявляв, що висуне свою кандидатуру на чергових виборах, якщо це підтримає Путін.

Вибори глави Чечні відбудуться в Єдиний день голосування – 20 вересня 2026 року. Глава республіки обирається шляхом прямого таємного голосування громадян терміном на п'ять років. Офіційне призначення виборів має відбутися в червні 2026 року після відповідного указу президента РФ.

Терміни Кадирова

Рамзан Кадиров фактично перебуває при владі в Чечні вже понад 19 років, а вибори у 2026 році стануть для нього початком п'ятого офіційного терміну на посаді глави республіки.

Період до «президентства»: З 2005 по 2007 рік він обіймав посади віцепрем'єра та голови уряду Чечні, фактично керуючи регіоном ще за життя або відразу після смерті батька, Ахмата Кадирова.

1-й термін (2007–2011): Був призначений парламентом Чечні за поданням Володимира Путіна. Тоді посада ще називалася «Президент Чеченської Республіки».

2-й термін (2011–2016): Знову затверджений парламентом за поданням Дмитра Медведєва. Саме в цей період назву посади було змінено на «Глава Чеченської Республіки», оскільки Кадиров заявив, що «президент у країні має бути лише один».

3-й термін (2016–2021): Перші для нього прямі вибори (після повернення такої процедури в РФ), де він отримав понад 97% голосів.

4-й термін (2021 – нині): Переобраний у вересні 2021 року з результатом у 99,7% голосів. Цей термін триває до виборів у вересні 2026 року.

«Главком» писав, що глава Чечні Рамзан Кадиров поповнив свою колекцію нагород черговим специфічним трофеєм. Цього разу він отримав орден I ступеня «За особливий внесок у розвиток цементної промисловості РФ». Це не перша подібна відзнака в арсеналі чеченського лідера. Раніше він уже отримував нагороди за «заслуги» у сферах охорони здоров’я (зокрема стоматології), освіти та сільського господарства, що регулярно стає приводом для обговорень у мережі.

У серпні 2025 року журналісти підрахували, що Рамзан Кадиров з початку російської операції в Україні 2022 року отримав понад 30 нагород, друге місце за кількістю нагород посідає його син Адам, а третє – дочка Айшат. Так, його 18-річний син Адам Кадиров уже має понад 16 медалей та орденів, більшість із яких отримані після публічного скандалу з побиттям затриманого в СІЗО.

Також останні кілька років у медіа та соцмережах регулярно ширяться чутки про те, що Кадиров важко хворий. За непідтвердженою інформацією, йому ще у 2019 році діагностували некроз підшлункової залози.