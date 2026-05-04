Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський: офіційних пропозицій щодо перемир'я на 9 травня Україна не отримувала

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський: офіційних пропозицій щодо перемир'я на 9 травня Україна не отримувала
Фото: Офіс Президента України

Президент: однодобове припинення вогню заради параду – несерйозно, поки тривають удари по містах

Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій щодо припинення вогню на 9 травня — переговори між США та Росією про можливий «сісфайр» велися без участі Києва. Про це пише «Главком» за заявою президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

Зеленський підтвердив, що знає про розмови між американською та російською сторонами щодо можливого припинення вогню на день параду в Москві. Однак наголосив: Україна як пряма сторона конфлікту до цих обговорень залучена не була. «З нами офіційно ніхто не зв'язувався, нічого офіційно не пропонував», – заявив президент.

Ідею короткого «сісфайру» Зеленський назвав нечесною – передусім з огляду на жертви серед мирного населення. За його словами, 4 травня удару зазнала Мерефа, днем раніше – Дніпро, є загиблі й поранені серед дорослих і дітей.

«Сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українських містах, громадах за один день до параду, зупинити – і сказати: «А давайте "сісфайр" на одну добу» – це несерйозно», – сказав президент. 

«Дати їм свято, а на ранок знову бити»

Глава держави пояснив логіку своєї відмови: однодобова пауза нічого не вирішує і фактично дає Росії можливість провести святкування, після чого обстріли відновляться.

«Дати їм свято, а на ранок після дев'ятого вони знову будуть бити нас. Ну, тому ми будемо дивитись, як все пройде», – зазначив Зеленський.

Президент також акцентував: Україна не може бути стороною, яку обговорюють без її відома. За словами Зеленського, важлива не лише сама тема переговорів, а й те, щоб українська сторона знала, про що домовляються Вашингтон і Москва. Натомість «припинення вогню» між США та Росією без Києва він розцінив як неприйнятний формат.

На запитання журналістів, чи полетять українські дрони на московський парад, Зеленський відповів з іронією: «Делегація українська полетить. Наша делегація, наша сильна делегація».

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Зеленський доручив уточнити у команди Трампа деталі російської пропозиції про «перемир'я» на 9 травня — зокрема, чи йдеться про кілька годин безпеки для параду, чи про щось більше. До слова, «Главком» також аналізував, чому Путін раптом запропонував «перемир'я» саме зараз: цьогоріч парад у Москві вперше за роки повномасштабної війни пройде без важкої техніки.

Читайте також:

Теги: путін парад Україна президент Москва переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр-делегат Франції Бенжамен Аддад зазначив, що для успішного розширення сам ЄС також повинен пройти через внутрішні трансформації
Франція зробила жорстку заяву про вступ України до ЄС
Сьогодні, 10:41
Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017–2019 рр.) Курт Волкер
«Україна отримала важливі козирі». Волкер оцінив шанси на завершення війни
29 квiтня, 17:15
Президент Естонії Алар Каріс наголосив на необхідності негайної розробки довгострокової стратегії ЄС щодо відносин із РФ
Шанс на мир був у 2022-му? Президент Естонії назвав фатальну помилку Європи щодо РФ
28 квiтня, 15:21
Ердоган вірить, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу
Ердоган зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна
18 квiтня, 15:33
Рубіо назвав момент історичним
У США пройшли переговори Ізраїлю та Лівану: сторони повідомили про «спільну позицію»
14 квiтня, 23:47
США та Іран провели переговори в Ісламабаді
Чого США вимагали від Ірану на переговорах: джерела Axios
14 квiтня, 00:53
Глава держави на закритій зустрічі із журналістами підкреслив, що саме нафтодолари є основним джерелом спонсорування війни
Навіщо партнери послаблювали нафтові санкції проти Росії? Зеленський підозрює, що у Росії є хитрий план
10 квiтня, 09:30
Іранський приклад Трампа для Путіна
Іранський приклад Трампа для Путіна
8 квiтня, 09:25
Удар по Запоріжжю, перемир'я США та Ірану: головне за ніч
Удар по Запоріжжю, перемир'я США та Ірану: головне за ніч
8 квiтня, 06:01

Політика

Зеленський: офіційних пропозицій щодо перемир'я на 9 травня Україна не отримувала
Зеленський: офіційних пропозицій щодо перемир'я на 9 травня Україна не отримувала
Зеленський провів першу зустріч із підсанкційним прем’єром Грузії
Зеленський провів першу зустріч із підсанкційним прем’єром Грузії
Зустріч президента із прем'єр-міністром Вірменії: перші деталі
Зустріч президента із прем'єр-міністром Вірменії: перші деталі
Кремль фальсифікує статистику ВВП, а росіяни беруть кредити під 250% – розвідка
Кремль фальсифікує статистику ВВП, а росіяни беруть кредити під 250% – розвідка
Не мрійте закінчити війну! Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, дав пораду українцям
Не мрійте закінчити війну! Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, дав пораду українцям
Зеленський узгодив із Коштою кроки до членства України в ЄС
Зеленський узгодив із Коштою кроки до членства України в ЄС

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua