Зеленський: офіційних пропозицій щодо перемир'я на 9 травня Україна не отримувала

Президент: однодобове припинення вогню заради параду – несерйозно, поки тривають удари по містах

Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій щодо припинення вогню на 9 травня — переговори між США та Росією про можливий «сісфайр» велися без участі Києва. Про це пише «Главком» за заявою президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.



Зеленський підтвердив, що знає про розмови між американською та російською сторонами щодо можливого припинення вогню на день параду в Москві. Однак наголосив: Україна як пряма сторона конфлікту до цих обговорень залучена не була. «З нами офіційно ніхто не зв'язувався, нічого офіційно не пропонував», – заявив президент.

Ідею короткого «сісфайру» Зеленський назвав нечесною – передусім з огляду на жертви серед мирного населення. За його словами, 4 травня удару зазнала Мерефа, днем раніше – Дніпро, є загиблі й поранені серед дорослих і дітей.

«Сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українських містах, громадах за один день до параду, зупинити – і сказати: «А давайте "сісфайр" на одну добу» – це несерйозно», – сказав президент.

«Дати їм свято, а на ранок знову бити»

Глава держави пояснив логіку своєї відмови: однодобова пауза нічого не вирішує і фактично дає Росії можливість провести святкування, після чого обстріли відновляться.

«Дати їм свято, а на ранок після дев'ятого вони знову будуть бити нас. Ну, тому ми будемо дивитись, як все пройде», – зазначив Зеленський.

Президент також акцентував: Україна не може бути стороною, яку обговорюють без її відома. За словами Зеленського, важлива не лише сама тема переговорів, а й те, щоб українська сторона знала, про що домовляються Вашингтон і Москва. Натомість «припинення вогню» між США та Росією без Києва він розцінив як неприйнятний формат.

На запитання журналістів, чи полетять українські дрони на московський парад, Зеленський відповів з іронією: «Делегація українська полетить. Наша делегація, наша сильна делегація».



