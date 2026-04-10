Кремль назвав умову, за якої мир в Україні може настати вже сьогодні

Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито хоче не «перемир'я, а міцного та сталого миру»

У Кремлі цинічно прокоментували ініціативи щодо припинення вогню, заявивши, що їх цікавить не «перемир'я», а капітуляція України. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков знову переклав відповідальність за продовження війни на українське керівництво. Про це він заявив у коментарі російським пропагандистським медіа, інформує «Главком».

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков знову повторив тезу про те, що «мир може настати сьогодні», якщо президент Зеленський «візьме на себе відповідальність і ухвалюватиме відповідне рішення».

Пєсков при цьому не уточнив, яке саме рішення. Раніше він заявляв, що Зеленський має віддати наказ про виведення українських військ із тих районів Донецької області, які ще не окуповані Росією на п'ятий рік війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкрив чергові дедлайни, які Кремль поставив перед своїми окупаційними військами. За словами глави держави, російське командування визначило конкретні цілі на Донеччині, які мають бути досягнуті до символічної для РФ дати – початку травня. Зокрема президент назвав Дружківку, Костянтинівку, Покровськ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія не обмежиться територіальними поступками і намагатиметься захопити Харків та Дніпро.

Заступника керівник Офісу президента Павло Паліса повідомив, що Російська Федерація планує створити так звану буферну зону у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я.