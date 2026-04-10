Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль назвав умову, за якої мир в Україні може настати вже сьогодні

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пєсков знову висунув Зеленському ультиматум
Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито хоче не «перемир'я, а міцного та сталого миру»

У Кремлі цинічно прокоментували ініціативи щодо припинення вогню, заявивши, що їх цікавить не «перемир'я», а капітуляція України. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков знову переклав відповідальність за продовження війни на українське керівництво. Про це він заявив у коментарі російським пропагандистським медіа, інформує «Главком».

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков знову повторив тезу про те, що «мир може настати сьогодні», якщо президент Зеленський «візьме на себе відповідальність і ухвалюватиме відповідне рішення».

«Цей мир може настати сьогодні, якщо президент Зеленський ухвалить відповідне рішення, візьме на себе відповідальність і ухвалить відповідні рішення», – зазначив речник Путіна.

Пєсков  при цьому не уточнив, яке саме рішення. Раніше він заявляв, що Зеленський має віддати наказ про виведення українських військ із тих районів Донецької області, які ще не окуповані Росією на п'ятий рік війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкрив чергові дедлайни, які Кремль поставив перед своїми окупаційними військами. За словами глави держави, російське командування визначило конкретні цілі на Донеччині, які мають бути досягнуті до символічної для РФ дати – початку травня. Зокрема президент назвав Дружківку, Костянтинівку, Покровськ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія не обмежиться територіальними поступками і намагатиметься захопити Харків та Дніпро. 

Заступника керівник Офісу президента Павло Паліса повідомив, що Російська Федерація планує створити так звану буферну зону у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я.

Читайте також:

Теги: путін росія війна перемир'я Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua