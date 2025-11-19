Bloomberg: Зеленський хоче використати тиск США на РФ, щоб відновити переговори

Відомо, що законодавство про запровадження вторинних санкцій проти країн, які купують паливо РФ, може бути скоро винесено на голосування в Сенаті США

Президент України Володимир Зеленський планує візит до Туреччини для проведення переговорів, пов’язаних із війною з Росією, результати яких можуть бути передані Москві. Про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела, передає «Главком».

За даними неназваного джерела, Зеленський має намір використати зростаючий тиск Сполучених Штатів на Росію, щоб активізувати дипломатичні зусилля для припинення війни.

За інформацією співрозмовників видання, український лідер має відвідати Туреччину 19 листопада, де зустрінеться не лише з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, але й зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Одне з джерел Bloomberg також стверджує, що якщо діалог дасть «позитивний результат», міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан може особисто зв’язатися з російськими офіційними особами, щоб передати їм результати обговорень.

Як відомо, президент США Дональд Трамп готовий затвердити законодавство про запровадження санкцій проти Росії, якщо за ним збережеться остаточне право вирішального голосу щодо застосування цих заходів. Про це у понеділок повідомив високопоставлений представник Білого дому. Напередодні, пізно ввечері в неділю, Трамп заявив журналістам, що йому «цілком нормально» те, що республіканці розробляють законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Ці санкції вводяться через небажання Москви домовлятися про мирне врегулювання конфлікту в Україні.

Як повідомялося раніше у Сполучених Штатах Америки ведеться робота над новим законопроєктом, підтриманим обома основними партіями, який має на меті значно посилити економічний тиск на Російську Федерацію. Цю ініціативу вже схвалив президент Дональд Трамп. Про це повідомив сенатор США Ліндсі Грем.

Зазначається, що ключовою особливістю документа є розширення можливостей президента щодо запровадження так званих вторинних санкцій.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну.