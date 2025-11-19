Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg: Зеленський хоче використати тиск США на РФ, щоб відновити переговори

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: Зеленський хоче використати тиск США на РФ, щоб відновити переговори
фото: Офіс президента

Відомо, що законодавство про запровадження вторинних санкцій проти країн, які купують паливо РФ, може бути скоро винесено на голосування в Сенаті США

Президент України Володимир Зеленський планує візит до Туреччини для проведення переговорів, пов’язаних із війною з Росією, результати яких можуть бути передані Москві. Про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела, передає «Главком».

За даними неназваного джерела, Зеленський має намір використати зростаючий тиск Сполучених Штатів на Росію, щоб активізувати дипломатичні зусилля для припинення війни.

За інформацією співрозмовників видання, український лідер має відвідати Туреччину 19 листопада, де зустрінеться не лише з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, але й зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Одне з джерел Bloomberg також стверджує, що якщо діалог дасть «позитивний результат», міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан може особисто зв’язатися з російськими офіційними особами, щоб передати їм результати обговорень.

Як відомо, президент США Дональд Трамп готовий затвердити законодавство про запровадження санкцій проти Росії, якщо за ним збережеться остаточне право вирішального голосу щодо застосування цих заходів. Про це у понеділок повідомив високопоставлений представник Білого дому. Напередодні, пізно ввечері в неділю, Трамп заявив журналістам, що йому «цілком нормально» те, що республіканці розробляють законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Ці санкції вводяться через небажання Москви домовлятися про мирне врегулювання конфлікту в Україні.

Як повідомялося раніше у Сполучених Штатах Америки ведеться робота над новим законопроєктом, підтриманим обома основними партіями, який має на меті значно посилити економічний тиск на Російську Федерацію. Цю ініціативу вже схвалив президент Дональд Трамп. Про це повідомив сенатор США Ліндсі Грем.

Зазначається, що ключовою особливістю документа є розширення можливостей президента щодо запровадження так званих вторинних санкцій.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

Теги: Володимир Зеленський США переговори Туреччина росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американці протестують проти проведення федеральною владою рейдів у Шарлотті
Арешти мігрантів у США набирають обертів
17 листопада, 07:53
Президент Дональд Трамп підписав закон про державне фінансування, що офіційно завершує найтриваліший у історії США шатдаун
Закінчення шатдауну у США: головне за ніч
13 листопада, 05:50
Саратовський НПЗ уражено безпілотниками
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ
11 листопада, 02:19
Місцеві мешканці повідомляли про численні вибухи поблизу НПЗ у Кстово
Дрони атакували Кстовський НПЗ у Нижегородській області
4 листопада, 03:47
Відійшовши від політичних справ, Олександр Мороз пише книги та читає лекції у вишах
Ексспікер Мороз назвав «найбільш підходящого» президента для часів війни
1 листопада, 17:15
Мамишев потрапив до окупаційної російської армії у вересні 2022 року
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з греко-римської боротьби
28 жовтня, 14:29
Ідея зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті зазнала поразки
«Не дуже віриш в чистоту цієї ідеї». Зеленський пояснив, чому «згоріла» ідея переговорів у Будапешті
28 жовтня, 10:40
Трамп: Я не маю наміру називати її своїм ім’ям – це було фейковими новинами
Трамп спростував чутки про намір назвати нову бальну залу у Білому домі своїм ім’ям
26 жовтня, 06:58
Трамп у своєму рішенні аргументував необхідність направлення військ для захисту федеральних установ
Апеляційний суд США дозволив Трампу направити війська до Портленда
21 жовтня, 03:58

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua