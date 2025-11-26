Сили спецоперацій знищили диверсійно-розвідувальну групу окупантів у Покровську

Воїни виявили та знешкодили ворожий БпЛА «Ждун»

У Покровську Донецької області під час спеціальних дій оператори Сил спеціальних операцій організували засідку на шляху пересування противника. Завдяки злагодженій роботі групи, було знищено чотирьох окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

«Ворог намагався накопичуватись у багатоповерхівці, але вже на підході до укриття трьох росіян знищили, четвертий намагався відійти та збити український розвіддрон зі стрілецької зброї. Проте його виявили та знищили», – йдеться у повідомленні.

Під час відходу, воїни виявили та знешкодили ворожий БпЛА «Ждун».

Раніше спецпризначенці «Альфи» СБУ здійснили серію точних ударів по позиціях РФ у Покровську та в тилу противника у Донецькій області. В СБУ розповіли, що у Покровську було знищено башту промислового об'єкта, де українська розвідка зафіксувала розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV армії РФ.