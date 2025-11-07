Меру Москви повідомлено про підозру в пособництві агресивній війні проти України

З початку повномасштабного вторгнення РФ Собянін свідомо забезпечував окупаційні війська людськими та матеріальними ресурсами

Офіс Генерального прокурора України повідомив про підозру меру Москви Сергію Собяніну. Його звинувачують у пособництві веденню агресивної війни проти України, оскільки він свідомо забезпечував російські війська людськими та матеріальними ресурсами для продовження агресії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ Собянін свідомо забезпечував російські війська людськими та матеріальними ресурсами, необхідними для продовження агресії.

Зокрема, встановлено, що Собянін:

Організував мобілізаційні процеси та створив інфраструктуру для набору особового складу, зокрема іноземців – сформовано близько 100 тис. військовослужбовців для армії РФ.

Запровадив фінансові стимули для мобілізованих, контрактників та їхніх сімей.

Сприяв будівництву фортифікацій на тимчасово окупованих територіях України, залучаючи ресурси комунальних підприємств Москви.

Підтримував розвиток оборонно-промислового комплексу РФ, у тому числі виробництво систем ППО С-400 та безпілотних систем.

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили меру Москви Сергію Собяніну про підозру у пособництві веденню агресивної війни проти України за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

«Дії Собяніна є усвідомленим внеском у реалізацію злочинної політики рф щодо захоплення українських територій», – заявили у Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.







