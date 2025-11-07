Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Меру Москви повідомлено про підозру в пособництві агресивній війні проти України

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Меру Москви повідомлено про підозру в пособництві агресивній війні проти України
Президент Росії Володимир Путін і мер Москви Сергій Собянін
фото: Reuters

З початку повномасштабного вторгнення РФ Собянін свідомо забезпечував окупаційні війська людськими та матеріальними ресурсами

Офіс Генерального прокурора України повідомив про підозру меру Москви Сергію Собяніну. Його звинувачують у пособництві веденню агресивної війни проти України, оскільки він свідомо забезпечував російські війська людськими та матеріальними ресурсами для продовження агресії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ Собянін свідомо забезпечував російські війська людськими та матеріальними ресурсами, необхідними для продовження агресії.

Зокрема, встановлено, що Собянін:

  • Організував мобілізаційні процеси та створив інфраструктуру для набору особового складу, зокрема іноземців – сформовано близько 100 тис. військовослужбовців для армії РФ.
  • Запровадив фінансові стимули для мобілізованих, контрактників та їхніх сімей.
  • Сприяв будівництву фортифікацій на тимчасово окупованих територіях України, залучаючи ресурси комунальних підприємств Москви.
  • Підтримував розвиток оборонно-промислового комплексу РФ, у тому числі виробництво систем ППО С-400 та безпілотних систем.

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили меру Москви Сергію Собяніну про підозру у пособництві веденню агресивної війни проти України за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

«Дії Собяніна є усвідомленим внеском у реалізацію злочинної політики рф щодо захоплення українських територій», – заявили у Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.
 
 
 
 

Теги: росія війна Офіс Генерального прокурора прокурор Україна росіяни підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ядерний «Буревісник» здатен виходити в інші виміри
Ракета «Буревісник». Ховрах, якого ніхто не бачить, а він є
27 жовтня, 18:48
Окупанти утримують 220 політв’язнів у Криму та депортували тисячі цивільних
Окупанти утримують понад 200 політв’язнів у Криму
9 жовтня, 15:07
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
22 жовтня, 23:07
Мартіна Беднаржова на своїх уроках виправдовувала криваві дії Росії на території України
У Чехії вчителька, яка виправдовувала Росію, не змогла оскаржити рішення суду: деталі справи
23 жовтня, 08:57
Новий пакет санкцій передбачає заборону на постачання російського скрапленого природного газу до ЄС
ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
23 жовтня, 09:52
Титов публічно підтримав російську агресію проти України
У Росії були заблоковані рахунки салону краси легенди «Спартака», який підтримує війну
20 жовтня, 11:34
Окупанти атакували Київщину
Ворожа атака дронами на Київщину: постраждала жінка, пошкоджено будинки та автівки
30 жовтня, 03:10
Президент: необхідно санкціонувати ключові 340 танкерів тіньового флоту Росії
Зеленський закликав санкціонувати ще 340 російських танкерів
31 жовтня, 14:24
В усіх уражених громадах на місцях працюють оперативні служби
Атака на Дніпропетровщину: є загиблий та 4 постраждалих, зокрема 8-річна дитина
2 листопада, 19:21

Події в Україні

Прикордонники вручили Анджеліні Джолі символічний подарунок (фото)
Прикордонники вручили Анджеліні Джолі символічний подарунок (фото)
Україна відновлює експорт зброї: як виробники зможуть продавати «надлишки» за кордон
Україна відновлює експорт зброї: як виробники зможуть продавати «надлишки» за кордон
Покровський напрямок: Сирський зробив заяву про ситуацію на фронті
Покровський напрямок: Сирський зробив заяву про ситуацію на фронті
Міськрада Дніпра ввела мораторій на публічне використання російськомовного контенту
Міськрада Дніпра ввела мораторій на публічне використання російськомовного контенту
Поліція затримала шахраїв, які видавали себе за родичів голови ОП Єрмака
Поліція затримала шахраїв, які видавали себе за родичів голови ОП Єрмака
Меру Москви повідомлено про підозру в пособництві агресивній війні проти України
Меру Москви повідомлено про підозру в пособництві агресивній війні проти України

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua